Martinez haalt Nainggolan weer bij de Rode Duivels, nog geen plek voor Kompany

Bondscoach Roberto Martinez heeft Radja Nainggolan weer bij de selectie van de Rode Duivels gehaald voor de belangrijke WK-kwalificatiematch tegen Griekenland. Voor de terugkerende Vincent Kompany was er nog geen plek.

In doel verraste Martinez door geen drie, maar vier doelmannen op te roepen. Naast derde keeper Matz Sels is nu ook Wolfsburg-keeper Koen Casteels van de partij. Achterin is er nog geen plaats voor de terugkerende Vincent Kompany, al weigerde de Belgische bondscoach hem af te schrijven. "Ik heb er vertrouwen in dat Kompany in juni kan spelen tegen Estland." Ook Nicolas Lombaerts, die bij Zenit zijn basisplek was kwijtgeraakt, is er niet bij. "Hij zit in een moeilijke periode. Daarom is hij er niet bij. Ik heb een gesprek met hem gehad", verklaarde Martinez.

Dedryck Boyata, die de Schotse competitie domineert met Celtic Glasgow, werd wel opgeroepen. "Ik zag Boyata in de Old Firm tussen Celtic en Rangers. Hij zit in een goeie periode." AA Gent-speler Thomas Foket is er ook weer bij.

Op het middenveld springt vooral de selectie van Radja Nainggolan in het oog. De middenvelder van AS Roma werd door Martinez nog geweerd uit de vorige selectie, maar stapelde de voorbije maand de knalprestaties op in de Italiaanse Serie A. Axel Witsel is er, ondanks zijn transfer naar China, gewoon weer bij. "We volgen Witsel in China. Ik ben blij met zijn fysieke paraatheid. De competitie is vergelijkbaar met de Russische", aldus Martinez.

Voorin blijft Martinez vertrouwen geven aan Chelsea-spits Michy Batshuayi, die bij The Blues wel nauwelijks aan spelen toekomt. "We moeten hem steunen. Hij is fit en kan een belangrijke speler zijn voor ons."

De selectie van de Rode Duivels:

Doelmannen: Courtois, Mignolet, Sels, Casteels.

Verdedigers: Alderweireld, Boyata, Ciman, Foket, Meunier, Vermaelen, Vertonghen.

Middenvelders: Chadli, De Bruyne, Dembele, Dendoncker, Fellaini, Nainggolan, Tielemans, Witsel.

Aanvallers: Batshuayi, Benteke, Carrasco, Hazard, Lukaku, Mertens, Mirallas, Origi.

Een belangrijke selectie, want het is de eerste in meer dan vier maanden en met Griekenland komt de nummer twee uit de groep en de op papier sterkste tegenstander op bezoek in het Koning Boudewijnstadion. Die wedstrijd zal gespeeld worden op zaterdag 25 maart. Drie dagen later trekken de Duivels naar het Russische Sochi, waar ze het op 28 maart vriendschappelijk zullen opnemen tegen de Russen.