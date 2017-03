Bondscoach Roberto Martinez maakt om 12 uur in Tubeke zijn selectie bekend voor de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Griekenland op 25 maart en de oefeninterland in en tegen Rusland op 28 maart. Het is vooral uitkijken naar wat hij doet met Vincent Kompany (op de bank bij Manchester City) en Radja Nainggolan (in topvorm bij AS Roma, maar geen favoriet van Martinez).