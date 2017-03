Man wil iPhone met gebroken scherm laten herstellen, tot plots een ontploffing volgt

De Australiër Simon Owen, een hersteller van smartphones, heeft opmerkelijke bewakingsbeelden op sociale media geplaatst. Op de video is te zien hoe een iPhone 6 Plus opeens ontploft in de handen van een klant toen hij het apparaat wilde laten herstellen.

”Een klant kwam maandag de zaak binnen met een gebroken iPhone-scherm”, aldus de woordvoerder van de zaak. “Ze wilden het scherm laten herstellen en vertelden ook dat de batterij niet naar behoren werkte. Toen de man een beetje druk zette op het scherm, kwam er plotseling rook uit het smartphone.” Met een brandblusser kon Owen erger voorkomen.

Hij plaatste ook wat foto’s van de smartphone op het internet. Volgens de zaakvoerder ligt de batterij aan de basis van de ontploffing. “Stel je voor dat dit vijf minuten eerder gebeurde, toen hij nog richting de winkel reed... Het is honderd procent zeker dat dit toevallig in onze zaak gebeurde”, vertelde hij aan Sydney Morning Herald. De eigenaar van de iPhone zou het probleem niet hebben aangekaart bij Apple zelf.

Het is niet de eerste keer dat er een video opduikt waarin een iPhone spontaan explodeert. Enkele weken geleden postte de Amerikaanse Brianna Olivas beeldmateriaal van haar ontplofte iPhone 7 Plus. De oorzaak van die ontploffing is niet duidelijk.