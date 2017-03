Figuren uit ‘The Sky is the Limit’ zeggen dat ze hotel kochten, “maar het is helemaal niet te koop”

Alsof het allemaal al in kannen en kruiken was, vlogen de broers Azimi dinsdagavond in ‘The Sky is the Limit’ met een helikopter over het Godshuis in Sint-Laureins. “Hun nieuwe eigendom”, zo zeiden ze. Maar in Het Laatste Nieuws zeggen de huidige eigenaars nu dat het monumentale hotel-restaurant helemaal niet te koop is.

Nadat de broers Salar (34) en Sasan (30) tijdens het programma op VIER in hun kasteel in Aardenburg 130.000 euro verloren hadden op de beurs, zetten ze hun zinnen op een investering in hotel Godshuis in Sint-Laureins in het Meetjesland.

Vanuit een helikopter bekeken de broers “hun nieuwe eigendom”. Alsof het hooguit nog een kwestie van formaliteiten was.

Maar in Het Laatste Nieuws reageren de huidige uitbaters Karen en Kira Babasyan dat het verhaal van de broers Azimi één grote leugen is. “Het verhaal is van a tot z gelogen”, klinkt het. “Zij hebben hier niets te zoeken. Door hun beweringen lijd ik bovendien zakelijke schade. Ik overweeg gerechtelijke stappen.”

- LEES OOK. Steenrijke broers uit The Sky racen met 250 km/uur op tv en dat vindt de politie geen goed idee -

Het is niet de eerste keer dat een figuur uit ‘The Sky is the Limit’ in opspraak komt. Onlangs nog legde de strafrechter in Turnhout Dave Wauwermans (48) - bekend als de controversiële matrassenkoning - een boete op van 420 euro.

Bijna drie jaar geleden logeerde hij elf dagen in een sterrenzaak in Lichtaart zonder te betalen. De rekening van de overnachtingen liep op tot 1.298 euro. Op zijn proces legde de tv-vedette documenten voor dat de schulden intussen vereffend zijn.

- LEES OOK. Matrassenkoning uit ‘The Sky is the Limit’ veroordeeld voor afzetterij -