Enkel Spanje en Duitsland zitten nog met meer ploegen in Europa dan België

Donderdagavond heeft België geschiedenis geschreven. Nooit eerder haalden twee Belgische clubs tegelijk de kwartfinales van de Europa League. Daardoor is België meteen ook het land dat in die clubcompetitie het best vertegenwoordigd is. Als ook de Champions League wordt meegerekend, zijn er trouwens maar twee landen die meer clubs actief hebben in Europa: Spanje en Duitsland. België doet zo evengoed als Engeland en Frankrijk, en heeft zelfs nog een club meer actief in Europa dan Italië.