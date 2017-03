Manchester United moet een tijd zonder Paul Pogba

Paul Pogba heeft donderdagavond in de Europa Leaguewedstrijd tegen Rostov een dijblessure opgelopen. Volgens José Mourinho, zijn coach bij Manchester United, is hij vermoedelijk drie weken buiten strijd.

“Het is zeker dat hij zondag niet speelt in Middlesbrough en ook moet afzeggen voor de nationale ploeg”, verklaarde de Portugees na de kwalificatie van zijn team voor de kwartfinales van de Europa League.

De Franse middenvelder, met een prijskaartje van 105 miljoen euro de duurste speler in de geschiedenis, is dus onbeschikbaar voor de WK-kwalificatiewedstrijd van Les Bleus in Luxemburg (25 maart) en het oefenduel in het Stade de France tegen Spanje (28 maart).

Volgens Mourinho is de blessure van Pogba een gevolg van “oververmoeidheid” door de volle speelkalender.