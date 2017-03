Twee spelers uit de Jupiler Pro League in het Europa League-elftal van de week

Na de terugwedstrijden van de 1/8e finales in de Europa League maakte de UEFA traditiegetrouw weer een Team of The Week bekend. Ook ditmaal maken twee spelers uit de Jupiler Pro League deel uit van de elf. Evenwichtig verdeeld: zowel Anderlecht (Acheampong) als Genk (Boëtius) is vertegenwoordigd. Manchester United is hofleverancier van deze speeldag, met drie spelers.

While you're waiting for the #UELdraw...



...check out the #UEL Team of the Week!

pic.twitter.com/eYHgajMrSO