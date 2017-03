Mbokani: “Zou magnifiek zijn ooit voor Club Brugge te spelen”

Ex-Anderlecht- en Standard-spits Dieumerci Mbokani heeft de deur wagenwijd opengezet voor een terugkeer naar België nu zijn contract bij Dinamo Kiev bijna afloopt. Daarbij flirt hij openlijk met Club Brugge en ex-trainer Michel Preud’homme. “Het zou magnifiek zijn ooit voor Club te spelen”, zei hij aan Het Laatste Nieuws.

Mbokani (31) speelt inmiddels voor het Engelse Hull City, dat hem huurt van het Oekraïense Dinamo Kiev. Zijn contract loopt er echter af en het is nog niet duidelijk waar de Congolese aanvaller volgend seizoen zal spelen. Mbokani zelf zet de deur alvast wagenwijd open voor een terugkeer naar België. “Het is mijn tweede vaderland. Ik zal er altijd terugkomen, want mijn kinderen zijn er geboren”, vertelde hij aan Het Laatste Nieuws.

De spits joeg al heel wat supporters van Standard tegen zich in het harnas door na zijn passage bij de Rouches voor aartsrivaal Anderlecht te gaan spelen. Toch dweept Mbokani nu ook met... Club Brugge, waar zijn ex-trainer Michel Preud’homme aan de slag is. De twee bellen nog regelmatig, onthulde de Gouden Schoen van 2012. “Ik ken Michel zeer goed, we hebben al lang een goeie verstandhouding. Hij heeft me vaak opgebeld om te zeggen dat ik moet komen. Hij wou alles weten, over mijn salaris, over mijn contract... Maar uiteindelijk is het er niet van gekomen. Het zou magnifiek zijn om ooit voor Club te spelen.”