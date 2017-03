Charleroi gaat niet in beroep tegen schorsing Felice Mazzu

Brussel - Charleroi gaat niet in beroep tegen de week schorsing die de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag oplegde aan coach Felice Mazzu.

Mazzu is geschorst van 29 maart tot 4 april, waardoor hij de thuiswedstrijd tegen KV Oostende (1 april) op de eerste speeldag van Play-off I vanuit de tribunes moet volgen.

De schorsing komt er na een incident in de slotfase van de uitwedstrijd in Lokeren (0-0). Daarin kreeg Charleroi-speler Damien Marcq zijn tweede gele kaart na een overtreding op Nikola Jambor. Mazzu ging na de beslissing van scheidsrechter Alexandre Boucaut door het lint en werkte zijn frustraties uit op een waterflesje in de dug-out van de Carolo’s. Boucaut stuurde de T1 van Charleroi daarop de tribunes in.