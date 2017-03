Er is één ding dat je nooit tegen dit plus-sizemodel mag zeggen

Het Amerikaanse plus-sizemodel Candice Huffine wil liever geen opmerkingen meer horen over haar gewicht of kledingmaat. Ze wil al zeker het compliment niet krijgen dat ze er slank uitziet. Onder een foto waarop de vetrolletjes op haar buik duidelijk te zien zijn, maakte ze op Instagram een krachtig statement.

De post op Instagram is er gekomen nadat het ondertussen iconische plus-sizemodel Candice Huffine (32) een notitieboekje van een jaar geleden had teruggevonden. "Als mensen opmerken dat we er slank uitzien of vermagerd zijn, bedanken we hen voor het compliment. Hoe komt dat toch?", had Candice Huffine in het boekje neergekrabbeld.

"Als ik naar mezelf kijk, gaat gewichtsverlies meestal gepaard met een moeilijke periode. Met stress, of liefdesverdriet of een periode waarin ik niet goed in mijn vel zit."

"Hoe komt het dat mensen nooit zeggen 'wauw, je ziet er fit uit'. Of 'sterk'. Het gaat altijd maar over gewicht en kledingmaat."

Het plus-sizemodel verwijst in haar post ook naar de vetrolletjes op haar buik. "Als ik zit, heb ik rolletjes. En toch heb ik me nog nooit zo fit gevoeld als vandaag. Ik heb gesport en voel me gezond en sterk. Een perfect lichaam bestaat gewoon niet. Laat je lichaam je maar vooral leiden naar zorgeloze dagen, gelukkige momenten en plezier."

Candice Huffine is al langer een boegbeeld van body positivity op social media, en nu ze zelf aan het trainen is voor de Boston marathon voelt ze zich beter dan ooit. Zelfs met vetrolletjes.