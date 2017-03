Loting Champions League: Bayern München - Real Madrid is de topper in kwartfinales

De loting van de kwartfinales van de Champions League is bekend. Spanje is het best vertegenwoordigd met Atlético Madrid, Barcelona en Real Madrid. Duitsland heeft nog twee ploegen in de kwartfinales: Bayern München en Dortmund. Verder zijn nog Juventus, Leicester en Monaco geplaatst

Giorgio Marchetti leidde de loting in goede banen, samen met speciale gast Ian Rush. Marchetti complimenteerde alle teams, maar benadrukte nog eens de straffe prestatie van Leicester City. Het Engelse team zit voor het eerst in de Champions League en haalt meteen de kwartfinales. Indrukwekkend. Nochtans gaat het minder goed in de Premier League, Leicester is pas vijftiende. De zwakke prestatie leidde tot het ontslag van ‘mirakelcoach’ Claudio Ranieri, Craig Shakespeare volgde de Italiaan op.

Dit zijn de vier wedstrijden in de kwartfinales:

Atlético Madrid vs Leicester City

Borussia Dortmund vs AS Monaco

Bayern München vs Real Madrid

Juventus vs Barcelona