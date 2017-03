Politie op zoek naar masturberende man die 13-jarig meisje filmt op bus

Edegem - De politie van de Antwerpse zone Hekla (Hove, Edegem, Kontich, Lint, Aartselaar) is een onderzoek gestart naar een vermeend geval van exhibitionisme op een bus in Edegem. Een onbekende man filmde zichzelf en een 13-jarig meisje terwijl hij zichzelf aan het bevredigen was.

De feiten werden gepost in een openbare groep op Facebook. Volgens de man die het bericht postte, zou zijn 13-jarige dochter woensdag na school omstreeks 12.30 uur getuige zijn geweest van een man die openbaar masturbeerde op bus 32 richting Edegem. De feiten vonden plaats tussen de Prins Boudewijnlaan en de Sint-Antoniuskerk. Volgens de vader had de man ook een tabletcomputer in zijn hand waarmee hij zichzelf en het 13-jarige meisje filmde. De man zou een pet van het merk Nike hebben gedragen en hij zou rond de 50 à 60 jaar zijn. Meer gegevens kon het 13-jarige meisje niet geven omdat ze niet durfde kijken.

De politiezone Hekla (Hove, Edegem, Kontich, Lint, Aartselaar) bevestigt dat er aangifte is gedaan van de feiten en vroeg ondertussen de camerabeelden van de bus op aan vervoersmaatschappij De Lijn. Nog volgens de politie zouden er recent geen gelijkaardige aangiften zijn gedaan. Het zou dus om alleenstaande feiten gaan.

Het onderzoek wordt verdergezet, maar voorlopig kon er nog geen verdachte worden geïdentificeerd.