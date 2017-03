Jonge aanvaller Leipzig verdient eerste selectie voor Duitsland

Timo Werner, de 21-jarige spits van Leipzig, is door de Duitse bondscoach Joachim Löw voor het eerst geselecteerd voor de nationale ploeg. Hij is de enige nieuwkomer in de selectie van 24 die vrijdag is bekendgemaakt.

Roma-verdediger Antonio Ruediger is er voor het eerst bij sinds hij in aanloop naar het EK 2016 uitviel met een kruisbandletsel.

Ook aanvaller Lukas Podolski kreeg zoals voorzien een roeping. Hij zal in het oefenduel tegen Engeland in Dortmund volgende woensdag zijn 130e en laatste cap verdienen. Vier dagen later speelt de Mannschaft in de WK-voorronde tegen Azerbeidzjan in Bakoe.

Verdediger Jerome Boateng hervatte bij Bayern München maar is nog onvoldoende fit om te worden opgeroepen. Andere afwezigen (door ziekte of blessure) zijn het Borussia Dortmund-duo Mario Götze en Marco Reus, Manchester City’s Ilkay Gündogan en Bayer Leverkusen-verdediger Jonathan Tah.

Duitsland leidt in WK-kwalificatiegroep C met een perfect rapport van 12 op 12 voor Noord-Ierland en Azerbeidzjan (allebei 7 op 12). Dan volgen Tsjechië (5/12), Noorwegen (3/12) en San Marino (0/12).

Selectie van 24:

Keepers: Bernd Leno (Bayer Leverkusen), Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Verdedigers: Jonas Hector (Keulen), Benedikt Höwedes (Schalke 04), Mats Hummels (Bayern München), Joshua Kimmich (Bayern München), Shkodran Mustafi (Arsenal), Sebastian Rudy (Hoffenheim), Antonio Ruediger (Roma), Niklas Suele (Hoffenheim)

Middenvelders: Julian Brandt (Bayer Leverkusen), Emre Can (Liverpool), Julian Draxler (Paris SG), Sami Khedira (Juventus), Toni Kroos (Real Madrid), Thomas Müller (Bayern München), Mesut Ozil (Arsenal), Lukas Podolski (Galatasaray), Leroy Sané (Manchester City), Andre Schürrle (Borussia Dortmund), Julian Weigl (Borussia Dortmund)

Aanvallers: Mario Gomez (VfL Wolfsburg), Timo Werner (RB Leipzig)