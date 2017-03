Valse aangiftes na aanslagen van 22/3

Na de aanslagen van 22 maart op de luchthaven van Zaventem en het metrostation in Maalbeek zijn er frauduleuze aangiftes geweest. Dat meldt VTM Nieuws. Op die manier zouden mensen geprobeerd hebben valselijk aanspraak te maken op een terugbetaling door de verzekeringen of om valselijk het statuur van oorlogsslachtoffer te verkrijgen.

Om hoeveel van die frauduleuze aangiftes het gaat is voorlopig niet duidelijk. Voorts is er nog het probleem van dubbele aangiftes, met name mensen die zowel in Parijs als in ons land een aanvraag indienen om dubbelop steun te krijgen.

Minister van justitie Koen Geens (CD&V) erkent het probleem maar stelt dat dit “des mensen” is. “Met de andere Europese ministers is afgesproken dat we de dubbele vergoedingen zouden proberen te vermijden”, zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V), “omdat men in land A en land B twee keer vergoeding zou proberen te trekken. Er zijn volgens de minister genoeg ernstige gevallen waar hulp nodig is.