Engelse vakpers: “Anderlecht is goede loting voor Manchester United”

Anderlecht heeft een absolute topaffiche geloot in de kwartfinales van de Europa League. Het grote Manchester United zakt op donderdag 13 april af naar het Astridpark, een week later volgt de terugmatch op Old Trafford. Aan de andere kant van het Kanaal wrijven ze zich alvast in de handen. “Een goede loting voor Manchester United”, klinkt het bij de Engelse vakpers.

De dubbele confrontatie met Anderlecht in de kwartfinales van de Europa League wordt voor Manchester United onderbroken door een competitietopper tegen Chelsea. “Cruciaal was de reis tot een minimum te beperken, en het goede nieuws is dat ze zo ook het Turkse Besiktas vermeden hebben”, klinkt het op de website van The Daily Mail. “Anderlecht is een goede loting voor Manchester United”, vervolgt het dagblad, dat niet erg onder de indruk is van de namen die paars-wit in de ploeg heeft. “Manchester United zal torenhoog favoriet zijn tegen een team dat niet al te veel grote namen in de rangen heeft. Tiener Youri Tielemans, die door meerdere Premier League-clubs gevolgd wordt, is misschien nog wel hun grootste ster, terwijl de Poolse spits Lukasz Teodorczyk hun topschutter is dit seizoen.”

Toch zijn ze niet helemaal gerust op de goede afloop. “De Belgen hebben niet bepaald goede ervaringen met Engelse tegenstanders, maar vorig jaar wisten ze Tottenham wel te kloppen in de Europa League, alvorens ze met 2-1 verloren op White Hart Lane. Het is nog maar de eerste keer dat Anderlecht zo ver raakt in Europa sinds 1997, toen ze uitgeschakeld werden door Inter.”