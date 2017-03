Festival Coachella klaagt modeketen Urban Outfitters aan

Coachella klaagt Free People, een van de huismerken van modeketen Urban Outfitters, aan. De reden? Er worden spullen verkocht onder de naam van het Amerikaanse muziekfestival.

In de winkels van de keten kunnen klanten verschillende stuks kopen waarin de naam van Coachella werd verwerkt. Zo maakt een jurk, tuniek en een paar stoere laarzen deel uit van de lijn. Deze items maken echter geen deel uit van een of andere officiële collectie van het muziekfestival.

Het festival claimt dat Urban Outfitters de naam zomaar heeft gestolen omdat de keten wil profiteren van de bekendheid van het evenement. Daarnaast vinden de organisatoren dat de productnaam klanten misleiden. Mensen die informatie willen opzoeken over Coachella kunnen zo immers makkelijk in de webshop terechtkomen in plaats van op de officiële site met alle praktische details.

Foto: Urban Outfitters

Coachella heeft trouwens een licentieovereenkomst met een andere modeketen, namelijk het Zweedse H & M. Het bedrijf pakt jaarlijks uit met een lijn sieraden en kledij waarmee je niet misstaat op het festival dat sinds de eerste editie in 1999 elk jaar een tikkeltje populairder wordt.

Het festival eist nu een schadevergoeding en wil dat Urban Outfitters de bewuste festivalartikelen uit de rekken haalt en op een correcte manier reclame maakt zodat de consument weet dat Coachella op geen enkele manier is verbonden met Free People.