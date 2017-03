Johan Walem selecteert 22 spelers voor nieuwe campagne U21

Clabecq / Oisquercq / Saintes / Tubize - Johan Walem heeft vrijdag een selectie van 22 spelers bekendgemaakt voor de EK-kwalificatie-interland van de Belgische beloftenploeg (U21) tegen Malta (op vrijdag 27 maart om 20u op het veld van Oud-Heverlee Leuven). Voor de nieuwe generatie jonge Duivels is het de eerste wedstrijd in een nieuwe campagne, kwalificatie is hét grote doel. Meest in het oog springende namen in de selectie zijn die van Siebe Schrijvers, Nani Dimata, Senna Miangue en Obbi Oulare.

In de voorronde van het EK, dat in 2019 in Italië en San Marino gespeeld wordt, speelt België in groep 6 tegen Cyprus, Hongarije, Malta, Zweden en Turkije. De negen groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het EK, de vier beste tweedes verdelen de twee resterende EK-tickets via play-offs. Het EK zelf geldt als kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Voor het EK van dit jaar in Polen kon de Belgische U21 zich niet plaatsen, het is overigens van de Olympische Spelen van 2008 in Peking geleden dat ze nog eens van de partij waren op een groot toernooi. Voor aanvang van deze campagne zette sportief directeur Chris Van Puyvelde dan ook de puntjes op de i. “Na de voorbije campagne hebben we samen met de Technische Commissie en met Johan Walem en de staff een grondige analyse gemaakt. We hebben voor continuïteit gekozen. Kwalificatie voor het EK is het doel, laat dat klaar en duidelijk zijn”, verklaarde hij vrijdag op een persconferentie in Tubeke.

“We willen spelers blijven ontwikkelen, maar willen ook winnen en willen een collectief vormen. Het is een kwestie van mentaliteit, de spelers moeten met hun hoofd volledig bij de beloften zitten en het moet gedaan zijn met verborgen agenda’s. Het collectief primeert en kwalificatie is het voornaamste”, aldus Van Puyvelde.

De selectie:

Doelmannen: Nordin Jackers (KRC Genk), Senne Vits (MVV/Ned)

Verdedigers: Mathias Bossaerts (KV Oostende), Elias Cobbaut (KV Mechelen), Dion Cools (Club Brugge), Samy Mmae (Standard), Senna Miangue (Cagliari/Ita), Arno Monsecour (Lokeren), Jules Van Cleemput (KV Mechelen), Jordi Vanlerberghe (KV Mechelen), Dries Wouters (KRC Genk)

Middenvelders: Samuel Bastien (Chievo/Ita), Alexis De Sart (STVV), Bryan Heynen (KRC Genk), Julien Ngoy (Stoke City/Eng), Aristote Nkaka (Excel Moeskroen), Philippe Rommens (PSV/Ned)

Aanvallers: Manuel Benson (Lierse), Nany Dimata (KV Oostende), Isaac Mbenza (Montpellier/Fra), Obbi Oulare (Willem II/Ned), Siebe Schrijvers (Genk)