Modehuis Givenchy heeft een nieuwe directeur

Na weken speculeren is het zover: Givenchy heeft een nieuwe directeur. Vanaf heden zal de Britse Clare Waight Keller (46) aan het roer van het Franse modehuis staan. Ze treedt in de voetsporen van Riccardo Tisci, die twaalf jaar aan het hoofd van het luxelabel stond.

Givenchy kondigde donderdag via sociale media aan dat de opvolger van de 42-jarige Tisci, die het bedrijf in februari de rug toe keerde, bekend is. Het label koos voor Clare Waight Keller. Zij is geen onbekende naam in de modewereld en werkte eerder als creatief directeur van het Franse label Chloé.

Op haar eerste collectie voor Givenchy is het wachten tot in oktober, maar modekenners suggereren dat het merk een stijlswitch zal ondergaan. Tisci ontwikkelde door de jaren heen veel sexy stuks en collecties die met plezier werden gedragen door de Kardashian-clan, maar de laatste tijd deden ze dat minder en daardoor zou Givenchy een andere koers willen varen. Waight Keller staat dan weer bekend om op en top vrouwelijk stijl die heel praktisch is en past bij verschillende gelegenheden.

Naar welke uitdaging Tisci zal aangaan in de modewereld is het voorlopig nog gissen. Het gerucht doet de ronde dat hij Donetalla Versace zal opvolgen bij het gelijknamige Italiaanse modehuis, maar dat werd nog door niemand officieel bevestigd.