Wat vind jij belangrijk in je job?

Op woensdag 22 maart vindt in Brussels Kart Expo het halfjaarlijkse jobevent Career Launch plaats. Deze keer met een nieuwigheid. Zo kunnen kandidaten er zich laten testen om te weten te komen welke waarden zij belangrijk vinden in hun job. Voorts pakt autoverdeler D’Ieteren op Career Launch uit met een ‘Experience Box’.

De mogelijkheid van de test op Career Launch is een voorproefje van een nieuw initiatief dat in de loop van dit voorjaar op Jobat.be wordt gelanceerd. Op de beurs kunnen de kandidaten als eerste de waarden die ze belangrijk vinden in hun werk te weten komen. Dit gebeurt via een online test die je ter plaatse kunt afleggen. Het gaat om waarden zoals erkenning, daadkracht, innovatie, autonomie, zelfontplooiing of integriteit.

De test geeft kandidaten een houvast in hun zoektocht naar een job. “Elke bezoeker die de test doet, krijgt op de beurs buttons met daarop de waarden die hij of zij voor zichzelf belangrijk vindt in de uitoefening van een job”, aldus Sabrina Pinxten, marketingmanager van Jobat. “Zo krijgen potentiële werkgevers meteen een beeld van waar de werkzoekende belang aan hecht in zijn of haar werk.”

Waardenfit

Het initiatief gaat verder dan alleen Career Launch en ook verder dan de werkzoekenden. Ook de werkgever zal de komende maanden namelijk de waarden aanduiden waar hij voor staat. Op die manier kunnen jobzoekers zich richten op werkgevers waarmee ze een echte ‘waardenfit’ hebben. “Mensen voelen zich gelukkiger in hun job als hun eigen waarden ook overeenkomen met die van hun werkgever”, weet Pinxten.

De test is gebaseerd op een algoritme dat voorspelt hoe gelukkig een kandidaat zich in een toekomstige werkomgeving voelt. “Het hoeft dan ook niet te verbazen dat het verhogen van de werknemersbetrokkenheid voor veel HR-managers een belangrijke uitdaging is”, stelt ze. De technologie en het concept erachter is ontwikkeld door het Belgische HR-techbedrijf Twegos, in samenwerking met de VUB en medegefinancierd door het Vlaio (Agentschap Innoveren en Ondernemen).

Career Launch

De waardentest krijgt dus zijn primeur op Career Launch, het grootste jobevent in zijn soort in ons land dat twee keer per jaar georganiseerd wordt. Deze editie vindt plaats op 22 maart in Brussels Kart Expo, meer bepaald van 11 tot 19 uur. Voor elke editie van Career Launch schrijven duizenden gegadigden zich in, zowel actieve als passieve werkzoekenden. Er gaat bij elke editie dan ook een behoorlijke wervingscampagne aan vooraf via media als tv, radio, print en online. Onder de deelnemende werkgevers bevinden zich voor deze editie onder meer TUI, Carrefour, Sibelga en Dovy Keukens. Diverse profielen van werkgevers dus, maar als vanouds ook erg diverse openstaande functies. Die gaan van IT en techniek tot HR, marketing, administratieve en financiële profielen.

