Waarom Manchester United de match tegen Anderlecht bloedserieus zal nemen

Engelse ploegen durven in de Europa League al eens een B-elftal de wei in te sturen, maar Manchester United zal de dubbele confrontatie met Anderlecht bloedserieus aanpakken. Voor trainer José Mourinho is de Europa League immers dé kans zich te verzekeren van het beoogde Champions League-voetbal en zijn debuutseizoen wat op te fleuren. Bijkomend pluspunt: hij zou meteen geschiedenis schrijven, want Manchester United heeft de Europa League of de vroegere UEFA Cup nog nooit kunnen winnen.

Anderlecht Anderlecht Manchester United Manchester United

Manchester United telt momenteel in de eigen Premier League zes punten achterstand op de top vier die jaarlijks de Champions League induikt. Een debuutseizoen waarbij hij een ticket voor Champions League-voetbal misloopt, is ondenkbaar voor een coach met het allure van José Mourinho, maar gelukkig is ook de winnaar van de Europa League rechtstreeks gekwalificeerd voor het kampioenenbal. Manchester United is er topfavoriet voor de eindzege en hun kansen lijken er inmiddels heel wat beter dan in eigen land nog bij de eerste vier te eindigen. Niet voor niets zei Mourinho net voor de FA Cup-kraker tegen Chelsea nog dat de “Europa League belangrijker is. Via de Europa League kunnen we immers een plaatsje voor de Champions League krijgen”.

• Je seizoen redden via de Europa League: uitgerekend Chelsea deed het voor

De Europa League is eigenlijk het enige dat het seizoen van Manchester United nog wat extra kleur kan geven. Ja, het won vorige maand wel zijn vijfde League Cup, maar in de eigen Premier League hinkt het al langer achter de feiten aan en in de FA Cup is het al uitgeschakeld. Een bijkomende Europese beker zou dus meer dan welkom zijn om het debuutseizoen van Mourinho wat op te leuken. Voor inspiratie zal hij alvast niet lang hoeven zoeken: uitgerekend ‘zijn’ Chelsea slaagde erin een verloren seizoen 2012-2013, met een vroegtijdige uitschakeling in de Champions League en het naast de titel grijpen in eigen land, toch nog wat zilverwerk te schenken met een eindzege in de Europa League.

• Europa League enige beker die Man U nog niet gewonnen heeft

Het klinkt gek, maar de Europa League of de voormalige Europacup II is de enige beker die Manchester United nog nooit gewonnen heeft. In het seizoen 1990-1991 werd wel de Beker voor Bekerwinnaars gewonnen, maar verder dan dat raakte de meest succesvolle Engelse ploeg aller tijden niet in de tweede competitie van Europa. Al staan daar dan wel drie eindzeges in de Champions League tegenover, toch zal trainer José Mourinho deze kans om geschiedenis te schrijven niet willen laten liggen.