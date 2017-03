William Owusu (Antwerp) legt zich neer bij schorsing

Antwerp is vrijdag niet in beroep gegaan tegen de twee speeldagen schorsing (waarvan één effectief) die de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) dinsdag oplegde aan aanvaller William Owusu Acheampong.

In de slotfase van de heenwedstrijd van de finale om promotie naar 1A tegen Roeselare (3-1) deelde de Ghanese spits van Antwerp een elleboogstoot uit aan Baptiste Schmisser, die met een bebloed gezicht naar de kant moest. Scheidsrechter Ken Vermeiren gaf Owusu een gele kaart, maar op basis van de tv-beelden werd Owusu dan toch nog vervolgd. Het Bondsparket vroeg twee speeldagen schorsing, één daarvan werd door de Geschillencommissie met uitstel verleend wegens het blanco strafblad van de 27-jarige Ghanees.

De Great Old kon in de terugwedstrijd, waarin het zich dankzij een 1-2 uitzege verzekerde van promotie, nog wel rekenen op zijn Ghanese spits. Antwerp speelt geen nacompetitie meer, waardoor de schorsing van Owusu pas volgend seizoen ingaat. Hij ligt nog tot medio 2018 onder contract bij de oudste club van België en mist dus allicht de eerste speeldag in de Jupiler Pro League 2017-2018.