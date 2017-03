Lean in lingerie: mannelijke collega’s meer dan welkom

We bezochten Van de Velde op 8 maart, tijdens Internationale Vrouwendag: symbolisch voor de nieuwe start die de Oost-Vlaamse lingeriereus dit jaar neemt. Sinds eind januari zijn de vernieuwde kantoren in Schellebelle helemaal af. Even nieuw is de lean-aanpak die voor de medewerkers heel wat om het lijf heeft. En mannelijke collega’s? Die zijn meer dan welkom.

Sinds januari genieten 200 medewerkers van hun volledig vernieuwde werkplek in Schellebelle, weggestopt in de Scheldepolders – zonder files. De verschillende afdelingen (sales, IT, customer service, R&D, marketing, supply chain, ontwerp) en het atelier werken er in een luchtig Scandinavisch aandoend gebouw. Een creatieve werkplek vol technosnufjes. Daarnaast zijn 300 collega’s aan de slag in de productie-unit in Wichelen en nog 400 in retailwinkels in Europa en de VS. “90 procent”, antwoordt HR business partner Lies Dierickx op onze vraag hoe groot het aandeel vrouwelijke medewerkers is. Geen wonder dat net vóór Jobat radiozender Qmusic langskwam voor een Vrouwendagspecial. “Van de Velde heeft als basis ‘shaping the bodies and minds of women’, met drie merken die we wereldwijd verspreiden: Marie Jo, PrimaDonna (dat pas nog een award won voor bestverkopende lingeriemerk in Europa) en Andres Sarda.”

1. Lean

“Onze processen professionaliseren en digitaliseren is nu de topprioriteit”, zegt Lies Dierickx. “We werven een projectteam om die transitie in goede banen te leiden. Vooral ingenieursprofielen om onze processen lean te maken voor continue verbetering. Iedere medewerker krijgt een actievere rol. Je kunt ideeën aanleveren en zelf projecten trekken. De afdelingen ICT, customer service center en distributie bijten de spits af. Eén aspect zijn bijvoorbeeld de dagstarts: elke ochtend bespreek je in team de aandachtspunten van de dag en hoe je je daarbij voelt.” De nieuwe CEO Erwin Van Laethem kwam over van Essent Nederland, een volledige lean-organisatie. Lean moet Van de Velde extra wendbaar maken in een context van wereldwijde concurrentie.

2. Mean

“Innovatief zijn en meedenken is superbelangrijk”, zegt Lies Dierickx. “Spreekt dat je aan, dan zit je goed. We zoeken ondernemers die hun afdeling zien als een eigen zaak en elders kijken naar best practices. Ook mannelijke kandidaten voelen zich aangesproken door dit bedrijf. Procesoptimalisatie trekt nogal wat technische en IT-profielen aan. Mannelijke kandidaten met dat profiel kennen niet altijd onze merken, maar dat maakt niet echt uit. Goesting hebben in verandering is wat telt.” “En dit Belgische merk mee wat nadrukkelijker in de markt willen zetten”, pikt marketingmanager Marie Jo Eveline Rigouts in. Eveline kwam over van cosmeticagigant L’Oréal. “We mogen best wat trotser zijn op wat we realiseren.” Of hoe ‘lean’ ook rijmt op ‘mean’.

