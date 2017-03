Belgische voetbalbond doet scheidsrechters concreet voorstel om semiprof te worden

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vrijdag aan de scheidsrechters van de Jupiler Pro League een concreet voorstel gedaan met het oog op de mogelijkheid die hen wordt geboden om vanaf volgend seizoen semiprof te worden. “We koesteren meer dan ooit de ambitie om Belgische scheidsrechters af te vaardigen op het hoogste internationale niveau. Om dit doel te bereiken, moeten we absoluut een extra stap zetten op structureel vlak”, laat secretaris-generaal Koen De Brabander optekenen.

Maximaal acht scheidsrechters krijgen vanaf 1 juli 2017 de kans om semiprof te worden. Zij gaan halftijds aan de slag en kunnen zich zo meer concentreren op hun werk als scheidsrechter.

“We hebben vele talentvolle scheidsrechters, maar deze hebben niet altijd de gewenste middelen gehad om vooruitgang te kunnen boeken. Deze nieuwe stap naar semiprofessionalisme, samen met een meer centrale coachingaanpak van het voltallige scheidsrechterskorps, is uitstekend nieuws voor de scheidsrechters die progressie willen blijven maken”, zegt De Brabander. “De Jupiler Pro League, de Proximus League en Croky Cup zullen baat hebben bij een arbitrage die de ambitie heeft om het niveau te verbeteren. We koesteren daarenboven meer dan ooit de ambitie om Belgische scheidsrechters af te vaardigen op het hoogste internationale niveau, en om dit doel te bereiken, moeten we absoluut een extra stap zetten op structureel vlak.”

In januari stelden de KBVB en de Pro League een vijfpuntenplan voor om het niveau van de Belgische arbitrage te verbeteren. Naast de semiprofessionalisering van de scheidsrechters, die vanaf volgend seizoen gedeeltelijk van toepassing moet zijn, komt er ook een onlinetestfase van de videoscheidsrechters. De langetermijndoelstelling van het vijfpuntenplan is om in 2020 meer hooggekwalificeerde Belgische scheidsrechters in de UEFA-lijst te hebben.