"Jongeren willen naar Ibiza. Wij brengen Ibiza naar Antwerpen"

Je hebt festivals die je met een versleten bandshirt en een paar pakken friet doorkomt. Maar steeds vaker focussen festivals naast muziek ook op de mode, eten, de totaalbeleving van hun publiek. Ook het Antwerpse Summer Festival, sinds begin dit jaar in handen van de organisatoren die ook WECANDANCE op de kaart zetten, wordt zo'n belevingsweekend. “Jongeren willen na de examens naar Ibiza. Die ervaring willen we aanbieden”.

Summer Festival vindt dit jaar plaats in het weekend van 1 en 2 juli. Het eerste weekend van de vakantie, net na de examens. "Op dat moment willen jongeren vooral herconnecteren met hun vrienden, die ze een hele periode niet gezien hebben", zegt mede-organisator Wim Van der Borght. "Liefst van al zouden ze naar Ibiza op vakantie willen. Maar dat mogen ze nog niet, of ze kunnen het niet betalen. Dus brengen wij Ibiza naar Linkeroever. We maken van het festival een vakantiebestemming, met palmbomen, met een strand, met winkeltjes, marktjes, beachbars, ... Het moet een verhaal worden waar je incheckt op een eiland en dat ook beleeft."

Sporten op een festival

Naast muziek op verschillende podia zet Summer Festival in op mode, vakantie, lekker eten en drinken en sport. Sport? "Ja hoor, in de sportzone kan je beachvolleybal spelen, American Football, je kan bokslessen nemen. We halen 'The Beast', de grootste inflatable (een opblaaspaar avonturenparcours, red) ter wereld, naar ons festivalterrein. Daarnaast hebben we ook een wave simulator, waarmee het net lijkt alsof je op de golven surft."

Eten en shoppen

Net als op WECANDANCE in Zeebrugge zet de organisatie ook hier in op lekker eten. "We hebben een selectie gemaakt van restaurants die de food voor hun rekening zullen nemen. Jongeren eten graag lekker en ze zijn met hun gezondheid bezig: er zal dus bio zijn, lekkere salades, smoothies... Natuurlijk bieden we ook cheat meals aan, maar het zal meer zijn dan de klassieke pizza of loempia. Mode is ook een belangrijke pijler voor ons. Binnenkort maken we enkele Belgische merken bekend die ons zullen helpen met onze eigen collectie, die te koop zal zijn op het festival. We willen met winkeltjes en marktjes het gevoel van Ibiza creëren. Ook qua kleding: het moet geen verkleedparij worden, maar als je in Ibiza naar een strandbar gaat, zie je wel dat mensen stijlvol gekleed zijn."

"Er zijn steeds meer festivals in ons land die de kaart trekken van beleving. Bezoekers zijn veeleisender geworden, ze willen meer zien dan een dj, wij denken dat je daarin op moet inspelen. Buitenlandse festivals als Coachella en Burning Man zijn voorbeelden geweest voor We Dan Dance en nu ook voor Summer Festival. Discotheekbezoek en nachtclubs staan onder druk bij jongeren om verschillende redenen, onder meer omdat ze te weinig variatie kunnen leveren. Als je met je vrienden op 'The Beast' kruipt, of je eet samen lekker, kan je veel beter connecteren."

Delivery op de camping

Ook de camping van Summer Festival krijgt een upgrade: "Vorig jaar waren er 42.000 bezoekers en ongeveer 10.000 kampeerders. Dit jaar richten we de camping in met wijkjes, met guirlandes, met lampjes. De douches worden een 'beauty area' waar ook een kapper zal zitten. Er zal zelfs een delivery service van de foodstandjes naart de camping zijn. Je kan uit het voedingsaanbod iets laten leveren in 'Paradise Isle lane 3' bijvoorbeeld. Dat is iets anders dan 'vak 7B'. Door zulke kleine dingen hopen we dat het een belevenis wordt".

Natuurlijk hopen we op goed weer, maar het blijft België, dat heb je niet in de hand. Het is zomer, dus de kans op mooi weer is groter, maar we denken dat het festival ook in de regen overleeft. In Ibiza regent het soms ook".

Praktisch: Summerfestival vindt plaats op 1 en 2 juli op de Middenvijver op Linkeroever, Antwerpen. Dagtickets in voorverkoop kosten 49 euro, weekendtickets 92 euro. Een campingticket in voorverkoop kost 35 euro. ?Meer info: www.summerfestival.be