Loting tegen Anderlecht? Dan haalt Manchester United de pijnlijke geschiedenis nog eens boven

Na de loting tegen Anderlecht in de kwartfinales van de Europa League, heeft Manchester United nog eens herinnerd aan de geschiedenis. Die is behoorlijk pijnlijk, 60 jaar geleden ging Anderlecht ten onder tegen het Engelse team met 10-0. Een pijnlijke uitslag van de allereerste Europese match van de mauves. "Het zal je misschien interesseren dat Manchester United de grootste overwinning ooit behaalde tegen Anderlecht," klinkt het smalend op Twitter.

It might interest you to know that our biggest-ever victory came against Anderlecht. ??



Find out more: https://t.co/UN3xL7w9c9 pic.twitter.com/6M9fq6i2CR