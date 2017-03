Zulte Waregem of KV Oostende krijgen beker uit handen van olympisch winnares Nafi Thiam

Nafi Thiam geeft zaterdagavond de aftrap van de finale van de Beker van België tussen KV Oostende en Zulte Waregem. Dat heeft de Belgische Voetbalbond (KBVB) een dag voor de finale laten weten. Olympisch kampioene zevenkamp en kersvers Europees kampioene vijfkamp (indoor) Thiam overhandigt later op de avond in het Koning Boudewijnstadion ook de trofee aan de bekerwinnaar.

"Het Belgisch voetbal eert een van de grootste Belgische atletes uit de geschiedenis", klinkt het bij de KBVB. "Als regerend olympisch en Europees kampioene zal de Belgische atlete de aftrap van de wedstrijd geven. Nafissatou zal de ook trofee overhandigen aan de winnaar, in het gezelschap van Bondsvoorzitter François De Keersmaeker en Yves De Vinck, voorzitter van Croky".

De finale tussen Essevee en KVO, respectievelijk de nummers drie en vijf na de reguliere competitie van de Jupiler Pro League, wordt zaterdagavond om 20u45 op gang getrapt. De Kustploeg kan zijn allereerste Beker van België winnen, Zulte Waregem pakte de Cup al in 2006. Er worden zo'n 35.000 toeschouwers verwacht in het Koning Boudewijnstadion.

De KBVB vraagt overigens om tijdig naar Brussel af te zakken, om zo ook de sfeer in de supportersdorpen aan het Atomium te kunnen opsnuiven. "De files rond het Koning Boudewijnstadion zullen zorgen voor een langere reistijd dan gewoonlijk bij normaal verkeer", klinkt het. Om veiligheidsredenen zijn zakken en tassen nog steeds verboden in het stadion, dat overigens volledig rookvrij is (met inbegrip van e-sigaretten).

Het supportersdorp van KV Oostende bevindt zich op de Eeuwfeestlaan, tussen de Expopaleizen en het Atomium. Het fandorp van SV Zulte Waregem bevindt zich beneden aan de Eeuwfeestlaan. De supportersdorpen openen om 16u en sluiten om 19u. In de supportersdorpen worden geen grote schermen voorzien om de finale live te volgen. Er zijn wel allerhande animaties: muziek, merchandising, eten en drinken.