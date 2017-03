Ondanks aandringen journalisten: Trump weigert ‘handshake’ met Merkel

De Amerikaanse president Donald Trump heeft vrijdag de Duitse Bondskanselier Angela Merkel ontvangen in het Witte Huis. Hoewel het tweetal elkaar de hand schudde bij aankomst, weigerde Trump dat nog eens over te doen tijdens het officiële fotomoment.

Trump staat er nochtans om bekend dat hij zijn gasten telkens begroet met een stevige handshake, wat telkens een grappig moment oplevert voor fotografen en cameramannen.

Maar tijdens de ontmoeting met Merkel kwam het dus niet zo ver. Nochtans was de bondskanselier vragende partij voor een stevige handdruk, aldus journalisten die ter plaatse waren. Trump liet zijn handen echter braafjes op zijn knieën leunen. Bij beide regeringsleiders verscheen nadien er een ongemakkelijk lachje op het gezicht.

Photographers: Can we get a handshake?

Merkel (to Trump): Do you want to have a handshake?

Trump: *no response*

Photographers: Can we get a handshake?

Merkel (to Trump): Do you want to have a handshake?

Trump: *no response*

Merkel: *makes awkward face*

Verschillende visie

Het was de eerste keer dat de twee leiders elkaar ontmoetten. Ze hadden het onder meer over de toekomst van handel, de Navo en de toestand in Oekraïne. Beide leiders hebben een heel andere visie op deze thema’s. Toch is de ontmoeting goed verlopen. “Het is erg fijn in het Witte Huis te zijn, en om persoonlijk met president Trump te praten. Het is beter om met elkaar te praten dan over elkaar te praten”, zei bondskanselier Merkel.

Merkel bedankte de Verenigde Staten van Amerika. “Wij Duitsers hebben veel te danken aan de Verenigde Staten. Onze economische groei kwam door het Marshallplan (een materieel hulpplan dat de Duitse economie na de Tweede Wereldoorlog opnieuw op de rails zette, red), en de eenmaking van Duitsland werd mogelijk gemaakt door de VS. Nu willen we in vrijheid en eenheid verder leven.”

NAVO en Oekraïne

Amerika zal onder Trump de historische instituties, zoals de NAVO, blijven ondersteunen. Hij onderstreepte wel dat alle bondgenoten hun aandeel in de kosten moeten dragen. Hij bedankte Duitsland voor hun medewerking aan de verhoging van hun uitgaven aan de NAVO. Duitsland zal minstens twee procent van het BBP betalen aan de NAVO.

Merkel zei dat de Navo erg belangrijk is voor Duitsland. “Maar veiligheid is een thema met veel facetten. Er is ook ontwikkelingshulp, de ondersteuning in Afrika en de situatie in Afghanistan bijvoorbeeld.” Merkel zegt dat ze samen zullen blijven vechten tegen ISIS, en dat ze zullen samenwerken aan politieke oplossingen, bijvoorbeeld in Libië en Afghanistan.

President Trump besloot zijn toespraak met een oproep voor een vreedzame oplossing in Oekraïne. Merkel is het hiermee eens. Zij wil eerst de problemen in Oekraïne oplossen, pas dan kunnen de relaties met Rusland verbeteren.

Handel en immigratie

Trump verwacht dat hij heel goed zal kunnen samenwerken op vlak van handel met Duitsland. “Ik ben helemaal geen protectionist, ik ben voor vrije handel. Maar ik wil vooral eerlijke handel, waar iedereen beter van wordt”, zei Trump.

Voor Trump is immigratie geen recht, maar een gunst. De veiligheid van de eigen burgers moet op de eerste plaats komen. Merkel liet enkel weten dat ze het onderwerp hebben aangesneden, zonder verdere commentaar te geven.