Dury: “Zulte Waregem nog geen topclub bij bekerwinst”, Vanderhaeghe: “Dit is toch andere dimensie voor KVO”

Zulte Waregem staat zaterdagavond in de derde bekerfinale uit de clubgeschiedenis. Essevee won de Beker van België al eens in 2006, was verliezend finalist in 2014 en kan zaterdag een tweede grote prijs in de clubgeschiedenis pakken. Voor KV Oostende is het dan weer een historische dag: het Weireldploegsje van sterke man Marc Coucke staat in het Koning Boudewijnstadion in zijn allereerste bekerfinale, winst tegen Essevee betekent dus meteen een eerste grote trofee...

Mbaye Leye: “Een bekerfinale blijft magisch”

Essevee heeft al een uitstekend seizoen achter de rug. Het eindigde knap derde in de reguliere competitie van de Jupiler Pro League en plaatste zich probleemloos voor Play-off 1. Bekerwinst zou al een mooie kers op de taart zijn. “Zo’n finale is magisch, normaal gezien speelt de nationale ploeg hier in het Koning Boudewijnstadion en nu is het aan ons”, aldus Mbaye Leye. “We hebben het al heel goed gedaan dit seizoen, bekerwinst kan dat ook extra in de verf zetten. Bovendien onthoudt men achteraf enkel de winnaar, de nummer twee telt niet”, verklaarde de Senegalese spits.

Voor coach Francky Dury wordt het de derde keer in twaalf jaar tijd dat hij als T1 in het Koning Boudewijnstadion zit. “Uiteraard is zo’n finale speciaal, zo’n match speel je niet elke week. Een topclub mag je ons bij bekerwinst echter nog niet noemen. Toppers hebben meer titels, meer supporters en meer historiek. Maar het zou ons wel de nodige motivatie geven om nog een tandje bij te steken op de ingeslagen weg.”

De opvolger van Standard op de erelijst van de Beker van België krijgt een ticket voor de groepsfase van de Europa League. “Dat is heel mooi. Die rechtstreekse kwalificatie voor de poulefase is ook een extra stimulans om de finale tot een goed einde te brengen”, oordeelde Dury, die in zijn verdediging zoals bekend sterkhouders Davy De fauw en Timothy Derijck moet missen.

Vanderhaeghe wil prijs in trofeeënkast zetten

Volgens KV Oostende-trainer Yves Vanderhaeghe is zijn ploeg klaar voor de strijd. De Oostendse selectie heeft vrijdagnamiddag al getraind in het Koning Boudewijnstadion. “Dat geeft toch een speciaal gevoel, dit is een andere dimensie”, stelde Vanderhaeghe. “Zelf ben ik nog niet zenuwachtig, mijn spelers evenmin, ze zijn vrij rustig”, klonk het.

KVO kan zaterdag geschiedenis schrijven. “Alles gaat inderdaad erg snel met onze club. Ook dit jaar haalden we redelijk vlot Play-off 1, maar echt iets winnen hebben we nog niet gedaan. Op zich ben je met kwalificatie voor Play-off 1 niets, je hebt niets in handen. Ik wil iets in de trofeeënkast zetten”, aldus Vanderhaeghe, die zijn basiself al in zijn hoofd heeft. “De laatste weken traint iedereen scherp, het is aan mij om de juiste keuzes te maken.”

Bij KVO kan kapitein Sébastien Siani al zijn tweede grote prijs van het seizoen winnen, eerder dit jaar kroonde hij zich met het Kameroen van Hugo Broos immers al tot Afrikaans landenkampioen. “Die twee finales kan je niet vergelijken, nu is de aanloop naar de eindstrijd veel rustiger. Maar op het veld laat je toch dezelfde mentaliteit zien”, aldus de middenvelder.

Milic kan al opnieuw een rechterhand geven

De revalidatie van KVO-verdediger Antonio Milic, die op zaterdag 4 maart in de thuismatch tegen Lokeren een sleutelbeenbreuk opliep, verloopt inmiddels goed. Inmiddels kan de Kroatische verdediger al vrij goed slapen en ook met zijn rechterhand een hand geven.

“Blijkbaar is hij gevallen op een breuk van zeven jaar geleden. Omdat hij daarmee zeven jaar kon spelen, hebben we niet geopteerd voor een operatie”, aldus Vanderhaeghe. “Neen, een operatie is nog niet uitgesloten maar we hopen dat dit niet nodig zal zijn. Dan betekent het misschien nog iets goed naar Play-off 1 toe. Straks volgen nog twee weken zonder wedstrijd. Die periode is in het voordeel van Antonio Milic. Van zodra het goed voelt, begint hij wel te lopen. Dan is het aan ons om hem geleidelijk in de training te integreren.”

KV Oostende-kapitein Sébastien Siani en Zulte Waregem-kapitein Mbaye Leye Foto: BELGA

Foto: BELGA

Zulte Waregem trainde in de late namiddag in het Koning Boudewijnstadion Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Later op de avond werkte ook KV Oostende een training af in het Koning Boudewijnstadion Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: Photo News