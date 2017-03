Zot, zotter, zotst: zo leeft KV Oostende toe naar zijn eerste bekerfinale ooit

18 maart 2017 wordt een historische dag in de geschiedenis van voetbalclub KV Oostende. Dan betwisten ze in het Heizelstadion hun eerste bekerfinale ooit, tegen de buren van Zulte Waregem. En dat willen ze in de stad van gangmaker Marc Coucke niet zomaar voorbij laten gaan... Eén ding lijkt nu al zeker: vervelen zullen we ons niet met de Kustboys in de finale.

Oostende Oostende Zulte Waregem Zulte Waregem

En of Oostende in de ban van de historische finale is. In die mate zelfs, dat het aan het balkon van het stadhuis een grote banner ophangt met ‘Brussel à l’ Ostendaise’ op en zelfs de stadsvlaggen vervangen zijn door KVO-vlaggen. En wie Oostende binnenrijdt via het Kennedy-rondpunt, kan niet naast een opvallende banner kijken. “Sorry, op 18 maart zijn we allen op De Heizel”.

• Fans komen per koersfiets, boot en gocart

Van voetbalsupporters die de trein, auto of bus nemen kijken we niet bepaald meer op. Van fans die de verplaatsing per koersfiets, boot of gocart maken, daarentegen wel. Voorzitter Marc Coucke kwam hen net voor hun vertrek nog even wat moed inpraten aan de Versluys Arena.

• Dromen van Europa... met Ljubljana als tegenstander

Europese verplaatsingen? Een beetje dromer denkt dan aan Barcelona, Real Madrid, Manchester United. Niet zo met KV Oostende: als het de beker wint en zich bijgevolg plaatst voor de groepsfase van de Europa League, zou het maar wat blij zijn met... het Sloveense Ljubljana. Dat gebruikt Coucke als een gimmick, wat hem zowaar al een uitnodiging van Ljubljana-voorzitter Milan Mandaric opleverde.

• Nachtelijk feestje in eigen stadion bij winst

Als KV Oostende zaterdagavond voor het eerst in zijn bestaan de beker mag omhoog steken, beloofde algemeen directeur Patrick Orlans al de Versluys Arena te openen voor de feestlustige fans. Zelfs al zal het waarschijnlijk pas tegen 1 uur zijn eer alle supporters én spelers ter plekke zijn. “Ik ben ervan overtuigd dat het feestje tot in de vroege uurtjes zal doorgaan”, aldus Orlans.

• Eventuele beker laten binnenvaren op driemaster uit 1932

Indien KVO aan het langste eind trekt in de strijd om de bekerfinale, heeft het ook grote plannen met het veroverde kleinood. Het plan is immers de voetbalbeker, samen met de door BC Oostende veroverde basketbeker, in dat geval de stad te laten binnenvaren op de Mercator, een historische driemaster uit 1932.

• Zelfs tatoeage van Marc Coucke op het spel

Cafébaas Pascal Devriendt van café Twilight in Oostende, beloofde al aan de Krant van West-Vlaanderen zich een tatoeage te laten aanmeten van niemand minder dan voorzitter Marc Coucke bij bekerwinst. “Ik vond dat ik bij bekerwinst iets speciaals moet doen dus dan laat ik Marc Coucke op mijn lijf zetten, samen met een beker en het jaartal. Veel plaats heb ik intussen niet meer op m’n lijf, maar ik vind wel nog ergens een plekje.” De man heeft ook al de twee clubmascottes, het stamnummer en het oprichtingsjaar op zijn leef getatoeëerd staan.