DIJKSHOORN. "Nooit zag ik iemand onbenulliger in eigen doel schieten"

Ach, toen voetbal nog modder en tegenslag was. Dat je je neerlegde bij de omstandigheden. Al schopte de voorhoede er zes ballen in, die neanderthalers in de achterhoede liepen daarna toevallig zeven keer met hun hoofd onder een bal door. Scoorde je nog een keer, dan zat vier minuten later je doelman opeens met zijn voet vast in het net. Sommige wedstrijden leek je maar niet te kunnen winnen.