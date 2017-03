Beerschot-Wilrijk brengt beklijvende laatste groet aan verongelukte topman: “Godverdomme ne grote meneer”

In het Olympisch Stadion op het Kiel werd vrijdagavond afscheid genomen van de algemeen directeur van KFCO Beerschot Wilrijk, Marc Steenackers (43). Die kwam zondag om het leven in een verkeersongeval. De plechtigheid werd afgesloten met een indrukwekkend applaus en vuurwerk.

Tribune 2, beter bekend als de kleine tribune, werd voor de uitvaart geopend voor het publiek. Het was al meteen lang aanschuiven om het Olympisch Stadion binnen te geraken. De plechtigheid begon om 20 uur met een minuut stilte voor de overleden algemeen directeur. De jeugdspelertjes vormden een erehaag.

Op muziek van de serie ‘Vikings’ kwam dan de lijkwagen het stadion binnen gereden. De ceremonie zelf ging van start met ‘Zij gelooft in mij’, een nummer van André Hazes, waarvan Steenackers grote fan was.

Werk voortzetten

Het bestuur wenste Marc Steenackers uitdrukkelijk te bedanken omdat hij zijn hart en ziel heeft gegeven voor de club. “Marc, je mag fier zijn op wat je allemaal hebt verwezenlijkt. Wij gaan jouw verhaal verder vertellen.”

“Wij hebben al die jaren schouder aan schouder gestaan, gevochten voor onze eerste liefde: den Beerschot. Zijn nachtmerrie was dat den Beerschot zou verdwijnen, zijn droom was naar eerste klasse gaan. Beste supporters, opnieuw hebben we elkaar nodig, we moeten opnieuw herrijzen, Marc zal ons steunen. Marc kan niet vervangen worden, maar wij zetten zijn werk voort.”

Ook de familie van Steenackers nam het woord. “Dit stond niet op de planning, dit was niet afgesproken. We kunnen het nog altijd niet vatten, maar alleen maar zeggen: het was godverdomme ne grote meneer. We sluiten af met zijn favoriete spreuk: who’s the real viking?”

Voor altijd in ons hart

Zijn ouders lieten een brief voorlezen. “Je hebt altijd heel hard gewerkt maar ook veel plezier gemaakt. Het dringt nog steeds niet door, je had zoveel toekomstplannen en nu ineens is alles weg. We zullen proberen om alles waar je zo hard voor gewerkt hebt in ere te houden voor Jess en iedereen die je belangrijk vond. In ons hart blijf je altijd voortleven.”

Het laatste woord was voor Jess, de vriendin van Marc Steenackers. “We boekten als vrienden een reisje naar Barcelona en keerden als geliefden terug. Ik was eindelijk waar ik moest zijn, bij jou. Dreamhouse, dreamteam... we wilden trouwen voor mijn veertigste. Een koning moet altijd zijn koningin beschermen... waar ben je nu?”

Tijdens de plechtigheid werd onder andere ‘I did it my way’ gespeeld, ‘See you again’ van Wiz Khalifa en ‘Kleine jongen’, opnieuw van André Hazes. Op het einde ging er vuurwerk de lucht in en klonk er een indrukwekkend applaus voor Steenackers. De jonge voetballertjes lieten witte ballonnen de lucht in.

Omdat de uitvaartplechtigheid voor Marc Steenackers vandaag plaatsvindt, werd de geplande gala-avond van de club in zaal Horta in Antwerpen geannuleerd. Steenackers overleed zondag toen hij met zijn wagen tegen een werfvoertuig botste aan de Atomiumlaan in Wilrijk.