Nieuwe beloften moeten braver zijn

De Belgische beloften beginnen aan een nieuwe campagne. De selectie is helemaal opgefrist en technisch directeur Chris Van Puyvelde maakte van de gelegenheid gebruik om deze generatie op haar plichten te wijzen. De vorige generatie liet op een belachelijke wijze de EK-kwalificatie schieten.

“Na de voorbije campagne hebben we een grondige analyse gemaakt”, aldus Van Puyvelde. “We willen spelers blijven ontwikkelen, maar willen ook winnen en een collectief vormen. Het is een kwestie van mentaliteit, de spelers moeten met hun hoofd volledig bij de beloften zitten en het moet gedaan zijn met verborgen agenda’s.”

De beloften spelen op vrijdag 27 maart in Leuven tegen Malta. Ze logeren niet in het hotel van de voetbalbond in Tubeke, waar normaal gezien alle nationale jeugdploegen verblijven. Maar omdat Roberto Martinez de exclusiviteit voor de A-kern heeft geëist, verhuisden de beloften naar een hotel in Waterloo, een flink eind van hun trainingsvelden in Neerpede.

De selectie: Jackers, Wouters, Heynen en Schrijvers (RC Genk), Cobbaut, Vanlerberghe en Van Cleemput (KV Mechelen), Bossaerts en Dimata (KV Oostende), Vits (MVV, Ned), Cools (Club Brugge), Samy Mmae (Standard), Miangue (Cagliari, Ita), Monsecour (Lokeren), Bastien (Chievo, Ita), Alexis De Sart (STVV), Ngoy (Stoke, Eng), Nkaka (Moeskroen), Rommens (PSV, Ned), Benson (Lierse), Mbenza (Montpellier, Fra) en Oulare (Willem II, Ned)