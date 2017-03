Kijkcijferprof voorspelt: “Maximaal 100.000 kijkers voor Milaan-Sanremo”

De Italiaanse koersen zijn vanaf dit seizoen exclusief te bekijken op Eurosport en dat doet de kijkcijfers voor die wedstrijden geen goed, zegt Daam Van Reeth, sporteconoom aan de KU Leuven.

Volg Milaan-Sanremo hier integraal LIVE vanaf 10u10!

Kijkcijfers van uitzendingen op Eurosport Vlaanderen worden echter niet gepubliceerd, maar de ‘kijkcijferprofessor’ verwacht dat voor Milaan-Sanremo slechts één Vlaming op de acht die naar Sporza keek, nu in Vlaanderen naar Eurosport zal zappen. “Daarvoor baseer ik me op resultaten van Eurosport Nederland’’, zegt Van Reeth. “Een koers op de publieke omroep haalt daar 400.000 kijkers. Dit jaar werd het openingsweekend voor het eerst live uitgezonden op Eurosport Nederland en er waren maar 10.000 kijkers. Dat is nefast voor de populariteit van de sport.” Van Reeth verwacht dat er ook in België minder naar koers gekeken zal worden via Eurosport. “Ik verwacht voor Milaan-Sanremo maximaal 100.000 kijkers. Terwijl zo’n monument op Eén 800.000 tot 1.000.000 mensen bereikt.”

Een heel groot verschil dus. “Maar kijkcijfers van de openbare omroep als referentiepunt nemen is niet eerlijk voor een nichezender als Eurosport”, reageert commentator Jeroen Van Bellegem. “ De mensen zijn het jarenlang gewoon geweest dat de koers op Sporza te zien was en het zal tijd vragen om aan te passen.”

De Vlaamse kijker is ook heel zendertrouw. Van Reeth: “Toen De Slimste Mens ter Wereld op VIER te zien was, waren de kijkcijfers eerst ook lager. Een ander aspect is dat er in Vlaanderen ook veel ‘gezelligheidskijkers’ zijn. Dat zijn occasionele kijkers en zij zullen niet geneigd zijn om op Eurosport af te stemmen. En dan zijn er nog de analoge kijkers. Zij kúnnen niet kijken, want ze hebben geen Eurosport. Je zou er van opkijken hoeveel mensen nog analoog kijken.”