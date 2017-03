BEKERNIEUWS. Proto en De fauw vloeken, de vermoedelijke opstellingen

KV Oostende en Zulte Waregem spelen vanavond een West-Vlaamse derby in het Koning Boudewijnstadion, maar moeten dat doen zonder sterkhouders Silvio Proto en Davy De fauw.

Proto: “Met heel mijn hart achter Dutoit”

Silvio Proto (35) kan vanavond zijn derde beker winnen, nadat hij al met La Louvière (2003) en Anderlecht (2008) de Cup in de lucht stak. De doelman, pas hersteld van een kruisbandblessure, zit evenwel op de bank bij KV Oostende. “Vorige week speelde ik op Standard, maar dat was omdat de titularissen rust kregen”, aldus Proto. “Natuurlijk ben ik een strijder die wil vechten voor zijn plaats, maar ik begrijp de keuze voor William Dutoit. Een maand geleden zat ik nog diep in de put na een terugval in mijn revalidatie. Ik sta nu met heel mijn hart achter William en hoop dat ik mede dankzij hem nog een trofee aan mijn palmares kan toevoegen.”

Het zou Proto’s vijftiende prijs zijn als we de Supercups meetellen. De keeper heeft goeie hoop. “Tijdens de finale met La Louviere in 2003 tegen STVV zat ik ook op de bank en richting Heizel schakelden we toen ook RC Genk uit, dat een penalty miste. Dat zijn toch allemaal signalen dat het nu ook goed kan komen. Ik hoop op een grote finale met Oostende als winnaar.”

De vermoedelijke opstelling van KV Oostende

“Ik zal toch eens vloeken”

Wat had Davy De fauw naar deze dag uitgekeken. De 35-jarige rechtsachter van Zulte Waregem zou als eerste in de geschiedenis zijn vierde opeenvolgende finale in de beker van België spelen. Tot het op 5 februari fout liep. De fauw kwam onzacht in aanraking met Yuya Kubo van AA Gent. Het verdict was hard: het ligament dat de schouder en het sleutelbeen met elkaar verbindt, was gescheurd. Een operatieve ingreep drong zich op, met daarbovenop een revalidatie van pakweg drie maanden. Geen vierde bekerfinale dus voor De fauw. Intussen staat de verdediger alweer op het veld. Gisteren werkte hij de training in het Koning Boudewijnstadion deels af met de groep, maar spelen zal er niet inzitten. “Ik zal toch eens vloeken. Vier keer op rij een bekerfinale spelen, het zou toch uniek geweest zijn. Voor zulke momenten ben ik voetballer geworden. Bovendien was ik bijna fit, ik heb er hard voor geknokt. Dat is pijnlijk. De belangrijkste tip voor de jongens is: wees niet onder de indruk.”