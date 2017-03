Luchthavenpolitie slaat alarm: “Een man met een bom raakt nog altijd vlot binnen”

Bijna één jaar na de aanslagen van 22 maart is er grote onrust bij het politiepersoneel op Brussels Airport. “Want de luchthaven is nog steeds niet afdoende beveiligd tegen terroristen”, klinkt het.

“De technische snufjes laten het afweten, de camera’s voor gelaatsherkenning werken niet. Een man of vrouw met slechte bedoelingen steekt gewoon een bom in zijn of haar valies en loopt zo de luchthaven binnen. De kans dat hij of zij gestopt wordt voor het te laat is, is heel klein.”

De politiemensen zeggen ook dat de beloofde technische hulpmiddelen het laten afweten. “De camera’s voor gelaatsherkenning zijn nog steeds niet aangebracht, want een laatste test heeft hele slechte resultaten opgeleverd.”

Bij de federale politie beaamt men de kritiek deels. “Er is nog veel werk, maar de luchthaven wordt dag na dag een veiligere plek”, klinkt het daar. Op het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) bevestigt men nog eens dat “alle beloftes ook uitgevoerd zullen worden”.