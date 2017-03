Jacky Lafon overwint haar trauma en zwicht voor Ben Crabbé

Het heeft Ben Crabbé heel wat moeite gekost, maar ­actriceJacky Lafon (70, foto) doet mee aan Blokken.

Lafon krijgt Urbanus (67) als tegenstander tijdens een aflevering in het kader van Iedereen tegen Kanker. Jacky Lafon stond niet te springen toen Crabbé haar vroeg: “Ik kreeg een paniek attaqueske. Ik heb nog altijd een trauma van die test waaruit bleek dat ik het IQ van een chimpansee had (Lafon haalde in 2007 een score van 74 in De Nationale IQ-test op VTM, minder dan een orang-oetan die de test ook aflegde, nvdr.). Ik heb daar zo veel reacties op gekregen, mensen hebben me zelfs nootjes gestuurd, echt erg. Maar Ben heeft me kunnen overhalen omdat het voor het goede doel is.”