Win for Life heeft er een broertje bij: elke week 1.000 euro op je bankrekening

De populaire Win for Life-familie wordt nog wat groter. Vandaag ­lanceert de Nationale Loterij een lotje waarmee je levenslang wekelijks 1.000 euro kan winnen. “We houden van zekerheid”, zegt psychologe Vicky Franssen. “We zijn bang dat we met een grote som foute ­dingen zouden doen, dat we het geld kunnen verliezen.”

Vorig jaar draaide de Nationale Loterij een omzet van 235 miljoen euro op hun krasbiljetten. Het hoogste bedrag van de voorbije tien jaar, vooral met dank aan de Win for Life-biljetten. Liefst 82 miljoen euro brachten die binnen, ruim drie keer zoveel als bij die andere populaire krasser: de Subito (25 miljoen euro).

“Toen we het spel lanceerden, sloeg het meteen aan”, zegt woordvoerster Kiki ­Vervloessem. Dat was op 8 december 1998. “Geregeld vragen we onze spelers waarom dat zo is. En telkens komen dezelfde redenen terug: het is een eenvoudig spel én het idee dat je maandelijks iets wint in plaats van één keer een grote som, charmeert velen.”

Net als spaarboekjes

Iets waar sociaal psychologe Vicky Franssen van de Gentse Arteveldehogeschool niet van opkijkt. “Veel mensen zijn ­risicomijdend”, vertelt ze. “En een grote som geld lijkt nu net risicovoller dan elke maand een kleiner bedrag. We zijn bang dat we met dat vele geld foute dingen zouden doen, dat we het kunnen verliezen. Bij Win for Life is dat risico er niet. Doe je deze maand iets fout met je 2.000 euro, dan krijg je volgende maand gewoon opnieuw dat bedrag. Dat biedt meer veiligheid en zekerheid, zelfs al krijg je op het einde van de rit eigenlijk minder dan bij die ene grote jackpot.”

Datzelfde fenomeen speelt bijvoorbeeld ook bij spaarboekjes. “We horen massaal dat die niets opbrengen en toch zetten we daar liever recordbedragen op dan dat we een risicovolle belegging aangaan die mogelijk veel meer opbrengt.”

De horrorverhalen die vaak opduiken over winnaars van zeer grote bedragen, spelen volgens haar ook een rol. “Je leest dat zulke mensen opgejaagd worden, op een dag alles opnieuw kwijt zijn of psychologische begeleiding nodig hebben. Ook dat boezemt wel wat angst in om het groot lot te winnen. Dan liever elke maand een extra maandloon. Wat ik eerlijk gezegd ook zelf zou verkiezen.”