Dit is het eerste liefje over wie Bart Kaëll op zijn nieuwe plaat zingt

Zijn pretoogjes. Zijn guitige lach. Zeven jaar waren ze, toen Bart Kaëll het hart van Veronique Allaert sneller deed slaan. Eerst in een krap tentje. Later op de rups van de kermis. ­Indruk heeft ze in elk geval gemaakt. In ­Peizde Nog Aan Mij? – een dialectliedje op zijn jongste cd In ’t Nieuw – brengt de zanger een ode aan Veronique. “Of we verliefd waren?”, vraagt ze zich af. “Ik denk het wel.”

“Dit gaat over u hé”, mailde haar broer ietwat plagerig. Ook al woont ze nu in Dubai, het nieuws dat Bart Kaëll een nummer over haar geschreven heeft, is ­Veronique – en heel haar familie – niet ontgaan. “Of we verliefd waren? Da’s al zo lang geleden. Maar ik denk het wel”, zegt ze. “Hij maakte me blij. Zijn optimisme werkte aanstekelijk. Het was ook een mooie jongen. Met guitige pretlichtjes in zijn ogen.”

In Dubai, waar ze nu woont, vernam Veronique Allaert dat haar jeugdliefje Bart Kaëll haar bezingt op zijn nieuwe cd. Foto: rr

Hun ouders kenden mekaar goed. Ze gingen samen op reis naar de Loirestreek. “Daar is de eerste vonk overgesprongen. Zeven waren we toen”, herinnert Veronique zich. “Barts mama en papa kampeerden. Wij zaten in een gîte. Kom je niet eens in mijn tent, vroeg hij toen. Dat we zoiets durfden, vonden we ontzettend grappig.” Pas later op de foor in ­Oudenaarde kreeg het gegiechel wat meer om het lijf.

“’t Was kermis aan de statie, en ge waart er ook weer bij. Komde mee in de rupse, k’ hem nog een plaatske vrij. In een keer werd het donker, ‘k was eigenlijk ni gerust, maar ge pakte mij goe vaste. En ge hebt mij voor t eerst gekust”, zingt Bart. “Een jaar of tien, twaalf moeten we toen geweest zijn. We hebben elkaar toen in de rapte gezoend. Op de mond? Ik zou het begot niet meer weten.”

Verder ging het niet. “Ik had al vrij snel door dat hij voor het andere geslacht was. Ge voelt zoiets hé. Toch bleven we mekaar zien. In het weekend vooral. Dan gingen we dansen. Toen Bart naar Herman Teirlinck (toneelschool in Antwerpen, nvdr.) ging, zagen we mekaar minder. Hij begon dan ook op te ­treden met Radio 2 aan zee. Luc Appermont presenteerde. Ja, ze waren toen al samen, dat wist ik, maar ik heb het altijd voor mezelf ­gehouden.”

Vijftig jaar later zijn ze elkaar wat uit het oog verloren. Veronique verhuisde naar het Midden-Oosten voor het werk van haar man. Maar dat Bart Peizde Nog Aan Mij? aan haar heeft opgedragen houdt de herinnering vanzelf weer levend. De plaagstoten van haar drie kinderen – “Gaat dat nog altijd over die tent, mama?” – neemt ze er met plezier bij.