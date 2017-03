Regen en wolken dit weekend

Zaterdag blijft het overwegend zwaarbewolkt met perioden van regen of motregen. Het blijft ook nog vrij zacht met maxima van 9 tot 11 graden in de Ardennen en van 12 tot 14 graden in het centrum en het westen. Er staat een matige tot vrij krachtige west- tot zuidwestenwind met nog rukwinden tot zo’n 50 km/h. Aan zee waait die soms krachtig uit het westen met windstoten tot 60 km/h, meldt het KMI.

Ook vanavond en vannacht blijft het zwaarbewolkt met regen of motregen. Later op de nacht droger vanaf het westen. Het blijft ook zacht met minima van 6 tot 10 graden. De west- tot zuidwestenwind neemt af tot matig, aan zee soms nog vrij krachtig met daar windstoten tot 50 km/h.

Zondag

Zondag is het bewolkt met perioden van lichte regen of motregen. Over de Ardennen valt daarbij de grootste hoeveelheid. De westen- tot zuidwestenwind waait matig tot vrij krachtig en soms krachtig aan zee, met rukwinden rond 65 à 70 km/h. Maxima van 7 à 8 graden op de hoogste toppen van de Ardennen tot lokaal 13 graden in Vlaanderen.

Volgende week

Volgende week is het vaak grijs met vrijwel elke dag kans op wat regen. Vanaf dinsdag is er tussendoor wel kans op enkele opklaringen. Maandag is het nog zeer zacht met maxima tot 14 graden. De dagen daarna wordt het enkele graden frisser. Vanaf vrijdag stijgt de luchtdruk waardoor het veelal droog wordt met meer ruimte voor de zon.