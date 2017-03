Man pakt wapen af van militair op Parijse luchthaven

Een man heeft zaterdagmorgen rond 7:30 het wapen van een militair afgepakt in de terminal van de Parijse luchthaven Orly. Er is momenteel een politieactie bezig. Dat melden Franse media.

De man probeerde zich na zijn aanval op de soldaat schuil te houden in een luchthavenwinkel, maar werd kort daarna doodgeschoten door de veiligheidsdiensten. Er is op dit moment nog geen duidelijkheid over zijn identiteit of motieven.

Reizigers werden vervolgens geëvacueerd en de luchthaven is afgesloten. De militair zou niet gewond zijn volgens het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Ook omstaanders zijn niet gewond geraakt.

Explosieven en medeplichtigen

Men wil nu onderzoeken of er nog medeplichtigen in het gebouw aanwezig zijn. Momenteel zijn ontmijners aanwezig om te achterhalen of de man explosieven bijhad.

Een getuige was vlakbij toen het incident plaatsvond:

“We stonden in de rij om in te checken voor onze vlucht naar Tel Aviv toen we drie of vier geweerschoten hoorden van heel dichtbij,” aldus Franck Lecam (54), die op dat moment in de bewuste terminal was. “Een man van de veiligheidsdienst vertelde ons dat het incident zich situeerde aan gates 37-38, bij de vluchten van Turkish Airlines.”

“We staan nu allemaal buiten de luchthaven, op 200 meter van de inkomhal. Er zijn erg veel politieagenten, hulpdiensten en militairen die naar alle richtingen lopen.”

Vluchten geannuleerd

De politie vraagt reizigers om de luchthaven te vermijden. Ook de metro naar de luchthaven is om veiligheidsredenen afgesloten. De vluchten naar Orly zijn geannuleerd en worden afgeleid naar Charles de Gaulle.

De luchthaven van Orly ligt ten zuiden van Parijs en is de tweede grootste van de Franse hoofdstad.

