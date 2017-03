Vijf bekervragen voor Capon en Marusic: “Slechte ervaring straks rechtzetten”

KV Oostende speelt straks een historische wedstrijd: voor de Kustboys is het de eerste bekerfinale in de clubgeschiedenis. Wij vroegen Brecht Capon en Adam Marusic naar hun verwachtingen voor de wedstrijd.

In de finale-selectie van KV Oostende is Brecht Capon de enige geboren Oostendenaar: een product van Hermes dat via Club Brugge en KV Kortrijk opnieuw aan de kust belandde.

Brecht Capon (links) Foto: Photo News

Welke herinnering heb je aan de bekerfinale van vijf jaar geleden; KV Kortrijk verloor met 0-1 tegen Lokeren.

“Ik bewaar dubbele gevoelens. Het was een fifty-fifty-match waarin we lang tegen tien man speelden. Op de rode kaart voor Benji De Ceulaer wil ik niet veel terugkeren. Er was niet veel aan de hand. De bal was niet in de buurt, hij deed een lichte beweging en ik liet me vallen. Rode kaart voor Benji. Neen, we hebben dit niet meer uitgepraat. Ik voel dat het bij hem blijft sluimeren. Lokeren heeft uiteindelijk toch die beker gewonnen. Alhoewel het een ervaring blijft, is het een slechte herinnering. Ik hoop dit zaterdag recht te zetten.”

Wat is tot gisteren je beste voetbalherinnering?

“Bij KVO koesteren we veel mooie herinneringen, zoals die 3-1-thuiszege tegen Anderlecht in de zomer van 2015. Zo bleven we aan de leiding. Ook heb ik veel schone herinneringen met Kortrijk. We wonnen in zes jaar bijna alle thuismatchen tegen Club Brugge, derby’s op het scherp van de snee. Ik ben dan ook nog ex-Club Brugge. Er is ook een link met Waregem. Mijn debuut in eerste klasse maakte ik met Club Brugge in Waregem!”

Ben je ooit met vakantie geweest naar Ljubljana?

“Nog niet. Het staat op mijn to do-lijst. Voor mij gaat het nu nog niet om het Europees voetbal. Dat zit in het achterhoofd. Vooral denk ik nu aan de winst van die finale, een prijs pakken, de beker in de lucht steken, die vreugde, de supporters, feest vieren. Natuurlijk weten we dat daaraan sowieso een mooie Europese campagne vasthangt. Het mooiste is het moment zelf: met de ploeg op het podium staan. Euforie ten top na het laatste fluitsignaal! En ja, natuurlijk maak ik dan graag een plaats vrij voor een medaille. Na de verloren bekerfinale kreeg ik een gedenktekentje maar er is een licht krakje in vanuit frustratie.”

Wat onthoud je uit het parcours naar de finale?

“In Antwerp was ik niet mee. In Tubeke, waar de score van 0-2 naar 3-2 kantelde, scoorden we pas in de laatste minuut van de verlenging het winnende doelpunt, een strafschop van Siani. Anders volgde een penaltyreeks en dan weet je het nooit. Dat kon de bekerverrassing zijn. Tegen Gent stopte Didier Ovono een belangrijke penalty. Dat was ook een kantelmoment. Als je ziet welke kansen Genk miste, konden we 9 keer op 10 verliezen tegen Genk. We kenden wel enig geluk. Anderzijds kende Zulte-Waregem een gemakkelijker parcours. Elke club heeft zijn verhaal.”

Welk is het ideale scenario in de finale?

“Er is maar één scenario: winnen. Dat mag met penalty’s zijn. Liefst niet. Mogelijk sta ik ook op de lijst van de vijf penaltytrappers. We trainen er af en toe op maar je kan dit niet simuleren: de druk, bovendien na een zware match van 120 minuten. In de jeugd en bij de beloften van Club Brugge was ik vaak vaste penaltynemer. In mijn eerste seizoen bij de beloften van Club Brugge scoorde ik er zeven in een goed half jaar. Toen stond ik de eerste op de lijst. In de eerste ploeg van Club Brugge mocht ik van Jacky Matthijssen een penalty trappen maar ik miste hem tegen Wouter Biebauw (KV Mechelen). Met Kortrijk trapte ik er nog enkele maar ik was nooit meer de vaste penaltytrapper.”

Adam Marusic (rechts) met Nicklas Pedersen Foto: BELGA

De Montenegrijnse international Adam Marusic is één van de verscheidene ex-Kortrijkzanen die nu aan dekust het mooie weer maakt.

Welke was je belangrijkste match voor deze cupfinal?

“Voor de nationale ploeg speelde ik verscheidene belangrijke matchen waar ik ook enkele assists verzorgde. Tijdens Play-off 1 in Kortrijk deed ik dat ook. Daar scoorde ik eens een doelpunt in een derby tegen Zulte-Waregem. Mijn doelpunt was goed voor 1-1 en we wonnen met 3-1. Maar deze bekerfinale wordt zeker de belangrijkste wedstrijd. We zullen allemaal het maximum geven.’

Hoe heb je dinsdag je laatste vrije dag voor de finale ingevuld?

“Verscheidene vrienden uit Servië waren dinsdag aangekomen. In een stadsbezoek gaf ik hen een eerste kennismaking met de stad Oostende. Later die dag trok ik naar de luchthaven waar mijn vriendin Kristina en mijn vader Dragan aankwamen. Zij willen deze bekerfinale niet missen! Mijn moeder zal van thuis in Servië supporteren.”

Vroeg je al raad aan de buren-basketspelers die ervaring hebben met cups te winnen?

“Ja, natuurlijk! Ik heb goed contact met kapitein Djordjevic maar ook met Marko Keselj en Rasko Katic; heel goede Servische spelers. Ik tracht af en toe een match van BC Oostende mee te pikken. Zij kwalificeerden zich deze week voor de halve finales van de FIBA Europe Cup! Djordjevic, die al vijf bekerfinales met BC Oostende won, gaf me al verscheidene tips. Hij helpt me veel. Zo leerde ik van hem dat een finale zo’n heel speciale match is waarin je je maximum moet inzetten. Vechten voor elke bal en mekaar flink helpen: dat is in zo’n match heel belangrijk!”

Ben je al in Ljubljana, de favoriete voetbalbestemming van Marc Coucke, geweest?

“Natuurlijk ken ik de hoofdstad van Slovenië maar ik heb nooit eerder Ljubljana bezocht. Wel hoorde ik al veel mooie zaken over deze stad. Zelf ben ik een man van Belgrado, de hoofdstad van Servië. Het zou mooi zijn om tegen een club uit ex-Joegoslavië te voetballen in de Europe League.”

Wat was een bijzondere match in het bekerparcours op weg naar de finale?

“Natuurlijk was de terugmatch van de halve finales in Genk heel belangrijk. Dat was de laatste stap voor de finale. Na de 1-1 in de heenmatch moesten we daar scoren. Ook de thuismatch tegen AA Gent was heel belangrijk. Maar ik denk ook aan onze eerste bekermatch terug: een zege in Antwerp voor een goed gevuld stadion blijft me bij!”