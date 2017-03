Moeskroen reageert “geshockeerd” op insinuaties van matchvervalsing

Moeskroen is en blijft een eersteklasser, tot spijt van wie het benijdt. Dat lijkt wel de boodschap van de Henegouwse club vandaag: de club reageert middels een communiqué ontevreden over wat het “ongefundeerde insinuaties van matchvervalsing” noemt.

Herman Wijnants, de manager van degradant Westerlo, opende afgelopen zondag de debatten door de resultaten van Moeskroen op de laatste twee speeldagen (zeges tegen Standard en op Kortrijk) “toch maar raar” te noemen. KV Kortrijk-voorzitter Joseph Allijns ontkende dat zijn club betrokken was bij sportieve fraude, en wees op de slechte resultaten van zijn club in de terugronde als verklaring.

Ook de voetbalbond was er snel bij om te melden dat het geen onderzoek zou starten “op basis van geruchten”, maar donderdag kwam het gerecht in actie: de cel voetbalfraude van de politie onderzoekt de overwinning van Moeskroen op het veld van Kortrijk.

Dat valt slecht bij het bestuur van Moeskroen, dat nu in een communiqué reageert: “De directie van Royal Excel Mouscron is geschockeerd door de insinuaties die in de pers verschenen, en ontkent officieel elke betrokkenheid. L’Excel heeft altijd de sportieve resultaten van zijn sportieve tegenstanders gerespecteerd, en verwacht hetzelfde respect van de andere clubs in de Jupiler Pro League. Indien nodig zal de club aan eender welk onderzoek meewerken.”

“Na een seizoen van 30 wedstrijden kan elke club teleurgesteld zijn in bepaalde spelfases van zijn tegenstanders.Toch lijkt het ons zeer ongepast om andere clubs aan te vallen. L’Excel vraagt respect voor zijn resultaten behaald op het veld, en het recht om die niet te zien aangevallen worden op basis van ongefundeerde beschuldigingen.”