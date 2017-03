Enkele uren na deze foto was ze dood. Maar eerst redde ze nog zes levens

Wat een gezellig samenzijn moest worden om de twintigste verjaardag van Gabby Marsh te vieren, draaide uit op een nachtmerrie. Ze ziet er op haar laatste foto dolgelukkig uit, toastend op een fantastische toekomst. Niemand had toen kunnen vermoeden dat het noodlot die avond nog zou toeslaan.

Gabrielle zou voor haar twintigste verjaardag de stad intrekken om te gaan feesten, maar ze is er nooit geraakt. De jonge vrouw uit het Nieuw-Zeelandse Auckland kreeg plots te kampen met felle hoofdpijn.

“Het werd erger en erger”, legt haar moeder Kathryn uit. “Ze wilde gewoon gaan liggen. Haar vrienden zijn toen naar huis gegaan, ze zeiden dat ze het zich niet moest aantrekken en dat ze wel een andere keer zouden vieren.”

Toen haar vrienden het huis verlaten hadden, begon Gabby over te geven en werd haar toestand erger. Haar moeder vermoedde dat het om een ernstige migraineaanval ging en belde de hulpdiensten. Toen die arriveerden, verloor Gabby haar bewustzijn. Ze is nooit meer wakker geworden.

Gabby was getroffen door een hersenbloeding en werd nog kunstmatig in leven gehouden, maar de dokters wisten al snel dat ze niet meer te redden was.

Foto: News.com.au

“Ze was gezond, ze sportte en ze dronk niet”, vertelt haar mama vol ongeloof. “Ze had zo’n mooie toekomst voor haar liggen.”

De dood van Gabby is het tweede drama dat de familie te verwerken krijgt. Nog geen anderhalf jaar geleden stierf Shayne, Gabby’s vader en Kathryns echtgenoot, na een slepende ziekte. “Hij was veertien maanden ziek, dus we hadden wel tijd om aan het idee te ‘wennen’. Bij Gabby was het het tegenovergestelde. We kunnen het allemaal nog niet geloven.”

De volgende dag maakte de familie een drastische beslissing: ze zouden Gabby van de machines halen. Maar niet voordat ze haar organen wegschonk, iets wat ze altijd zelf gewild had. “We hebben haar dag gezegd met het gevoel dat zij op haar verjaardag diegene was die de cadeautjes heeft uitgedeeld. Ze heeft meer dan zes levens gered op haar verjaardag, dat is wat ze achterlaat.”