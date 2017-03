Agenten schieten op voortvluchtige criminelen die hen proberen aan te rijden op E313

Antwerpen / Grobbendonk - De lokale politie van Antwerpen heeft twee voortvluchtige criminelen kunnen oppakken na een spectaculaire achtervolging die zaterdagmiddag begon aan het Sportpaleis en eindigde op de E313 in Grobbendonk.

De politie wilde zaterdagmiddag in de buurt van het Sportpaleis in Antwerpen een voortvluchtige controleren.

“Een alerte patrouille herkende een inzittende van een wagen als iemand die door onze diensten gezocht werd voor zware feiten”, zegt woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse lokale politie. “Toen onze collega’s tot controle van het voertuig wilden overgaan, reed de wagen met hoge snelheid weg.”

De auto reed de E313 richting Hasselt op, maar moest halt houden aan werkzaamheden. De agenten stapten uit om de chauffeur, gezocht voor diefstallen en andere feiten, te interpelleren. Maar de inzittenden waren klaarblijkelijk niet van plan zich zomaar te laten inrekenen.

“De man is op de agenten ingereden, waarbij een politieman gewond is geraakt”, aldus Wouter Bruyns. “De andere agent heeft dan op het voertuig gevuurd.”

Daarna is de chauffeur met zijn wagen verder gevlucht in de richting van Grobbendonk, waar het voertuig uiteindelijk is gecrasht op de afrit van de E313. De inzittenden zaten gekneld in de wagen en konden op die manier alsnog worden ingerekend.

Een van de inzittenden raakte gewond en werd, samen met de gewonde agent, onder politiebegeleiding afgevoerd naar het ziekenhuis.