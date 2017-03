Waar kijk jij het eerst als je nieuwe mensen ontmoet? Dit is dé test met twee modellen in hun ondergoed

Waar kijk jij eerst naar als je nieuwe mensen ontmoet? We vermoeden dat het antwoord anders is wanneer we eraan toevoegen dat de nieuwe mensen in niets anders gehuld zijn dan hun ondergoed. De Britse krant Daily Mail deed het experiment met een homoseksuele man en een homoseksuele vrouw en liet twee modellen in hun ondergoed op hen los. Het resultaat is best verrassend.