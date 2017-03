Chelsea kan niet rekenen op geblesseerde Hazard, Rode Duivels in gevaar?

Eden Hazard zal zaterdag niet in actie komen. De nummer tien van Chelsea heeft een spierblessure opgelopen en reisde niet mee af naar Stoke City. Of dit betekent dat de Rode Duivels in gevaar komen, is niet meteen duidelijk. Het zou wel gaan om een lichte kwetsure.

Hazard werd eerder deze week zwaar aangepakt in de FA Cup tegen Manchester United. Chelsea-coach Antonio Conte haalde na de wedstrijd uit naar José Mourinho over de vele overtredingen op zijn sterspeler. Hazard kwam dus niet ongeschonden uit de strijd en zit niet in de selectie. Het zou om een lichte spierblessure gaan, de interlands van volgende week lijken haalbaar.

One change from Monday night to our line-up: Pedro in for Eden Hazard, who has 'a little problem' according to Antonio Conte. #STKCHE