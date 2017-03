Chadli en co verkopen Arsenal nieuwe dreun, Chelsea ontsnapt aan puntenverlies

West Bromwich Albion heeft Arsenal nog wat dieper in de put geduwd. The Gunners hebben het de laatste weken niet gemakkelijk en staan pas vijfde in de stand. Het kon zaterdag wat druk zetten op Liverpool voor de vierde plaats, maar ging met 3-1 onderuit bij The Baggies. Nacer Chadli was goed voor een assist. Leider Chelsea, zonder Eden Hazard, won op bezoek bij Stoke City nipt met 1-2. Romelu Lukaku was alweer twee keer trefzeker voor Everton, dat ruim won van Hull.

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in de Premier League!

Het eerste kwartier beloofde veel goeds. Al na twaalf minuten bediende Chadli ploegmaat Dawson en die opende meteen de score. De bezoekers schoten echter snel wakker en drie minuten later hing Alexis Sanchez - wie anders - de bordjes weer gelijk. Het was het sein om de geplaagde Arsène Wenger een hart onder de riem te steken. Een vliegtuig boven het stadion had een spandoek mee. “In Arsène we trust. #RespectAW”, stond daarop te lezen.

Voor meer video’s en samenvattingen, ga naar www.playsports.be/videozone. Video: Play Sports

Het inspireerde zijn spelers niet tot goed voetbal, integendeel. Na de rust zakte Arsenal in elkaar. Invaller Robson-Kanu, de killer van de Rode Duivels op het EK, had amper 75 seconden nodig om de weg naar de netten te vinden. Hij profiteerde van een zwakke tussenkomst van doelman Ospina, die de geblesseerde Cech was komen vervangen, om zijn team op voorsprong te zetten. Arsenal trof nog wel de lat, maar een kwartier voor tijd deed opnieuw Dawson de boeken toe. Hij klopte scoorde opnieuw met een kopbal en zette de 3-1 eindstand op het bord.

De ontgoocheling bij Arsenal is groot. Foto: AFP

Het zorgde ervoor dat de tegenstanders van Wenger zich opnieuw lieten horen met onder meer spandoeken. In de stand blijft Arsenal vijfde, op vijf punten van nummer vier Liverpool dat wel een wedstrijd meer gespeeld heeft. West Bromwich, waar Chadli in het slot gewisseld werd, blijft knap achtste.

De tegenstanders van Wenger lieten zich weer opmerken. Foto: REUTERS

Coach Antonio Conte kon geen beroep doen op Eden Hazard, die met een lichte spierblessure aan de kant bleef. Thibaut Courtois stond in doel, Michy Batshuayi begon zoals gewoonlijk op de bank. Chelsea startte uitstekend aan de partij en klom snel op voorsprong. Willian trapte een vrije trap rechtstreeks op doel, doelman Grant liet zich verrassen. Maar Stoke wilde zich niet naar de slachtbank laten leiden. Een doelpunt van Martens Indi werd nog (onterecht) afgekeurd omwille van een voorafgaande duwfout, maar op slag van rust ging de bal op de stip. Cahill duwde dom zijn mannetje omver, Walters zette de strafschop feilloos om.

Na de pauze leken de bezoekers niet al te gretig om op zoek te gaan naar de drie punten. Stoke leek makkelijk stand te houden, maar in de slotfase was het dan toch raak. Pieters legde ongelukkig klaar voor Cahill, die Grant fusilleerde en zo zijn foutje goedmaakte. Chelsea won dus met 2-1 en zet zo verder koers naar de titel, Conte wist met zijn vreugde geen blijf.

Cahill scoorde het winnende doelpunt. Foto: AFP

The Toffees hebben in eigen huis een makkelijke zege geboekt tegen laagvlieger Hull City. Al vroeg in de wedstrijd trapte jonkie Calvert-Lewin zijn ploeg op voorsprong. Hull kon niets tegen die vroege achterstand doen en de score bleef ook lang op het bord staan. Twintig minuten voor tijd mocht Huddlestone plots vroegtijdig gaan douchen en schakelde Everton een versnelling hoger. Lukaku bediende Valencia en die verdubbelde de voorsprong. In de blessuretijd dikte onze landgenoot de score nog aan tot 4-0, goed voor zijn 20e en 21e competitiedoelpunt van het seizoen. Daarmee zet hij een nieuw record neer.

Everton is uitstekend bezig in 2017. Het boekte zes zeges in zes thuiswedstrijden, waarin het 21 keer wist te scoren en maar drie goals slikte.

Foto: REUTERS

Onderaan deden Crystal Palace en Christian Benteke een goede zaak met een 1-0 zege tegen Watford. De enige goal van de partij was een eigen doelpunt van Watford-kapitein Deeney (68’). Christian Benteke stond de volle 90 minuten op het veld bij de thuisploeg. Bij de bezoekers ontbrak Christian Kabasele met een blessure. Palace klimt door de zege naar de zestiende stek, Watford blijft dertiende.

Rode lantaarn Sunderland, met Jason Denayer en Adnan Januzaj de hele partij tussen de lijnen, kon in eigen huis geen afstand nemen van Burnley. Het bleef 0-0 in het Stadium of Light en daar schieten de Black Cats weinig mee op. Bij Burnley bleef een herstelde Steven Defour 90 minuten op de bank. Sunderland blijft laatste, op zeven punten van Swansea dat op een veilige zeventiende plaats staat. Burnley staat twaalfde.