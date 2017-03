Deze pedofiel stond zijn 14-jarig slachtoffer op te wachten met een roos. Het bleek één grote val

Een 22-jarige pedofiel is in de val van enkele alerte buurtbewoners gelopen. De man had afgesproken met een 14-jarig meisje en zou haar met een roos opwachten op de overeengekomen locatie. Maar toen hij daar opdaagde, stond hem een verrassing te wachten.

De man uit Oekraïne was al een tijdje aan het chatten met de 14-jarige ‘Diana’. Wat hij niet wist, was dat het een vals profiel betrof dat opgezet was door enkele leden van de plaatselijke burgerwacht. Diana, het meisje naar wie hij foto’s van zijn edele delen zou gestuurd hebben, bestond helemaal niet. Hij zou ‘haar’ ook gevraagd hebben om gelijkaardige foto’s naar hem door te sturen.

Toen de man met een roos opdaagde aan de afgesproken plaats, werd hij verrast door leden van de burgerwacht die hem met een rol huishoudfolie te lijf gingen. Ze zetten de man tegen een paal van een verkeersbord en wikkelden hem in met de plasticfolie, in afwachting van de politie.