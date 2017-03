Heisa rond Lukaku blijft duren: “Schuld van zijn ma dat hij niet bijtekent”

Eind februari verkondigde makelaar Mino Raiola dat het voor “99,9 procent” zeker was dat Romelu Lukaku zou bijtekenen bij Everton. De spits zou een toploon krijgen van 115.000 euro per week, een record voor The Toffees. Maar de spits blies de deal zelf af. Die beslissing doet stof opwaaien over het Kanaal, al krijgt de Rode Duivel ook lof.

Analist Jamie Carragher juicht de keuze van Lukaku toe. “Dit is geen kwestie van geld. Het gaat om het winnen van de Champions League en andere trofeeën. Dat maakte hij ook duidelijk. Op zijn leeftijd en in deze tijden, moet hij daar lof voor krijgen”, aldus de oud-speler van Liverpool aan Daily Mail. “Ik heb wel altijd gedacht dat hij zou wachten met beslissen tot in de zomer, om te zien we Everton zou halen. Ik geef de club gelijk dat Lukaku het niet publiekelijk al had moeten verkondigen, maar anderzijds zei Koeman zelf dat Lukaku clubs als Barcelona moet ambiëren.”

hebben plannen voor de toekomst, met onder meer een nieuw stadion. “Everton toont wel ambities, met onder meet het aantrekken van Koeman. Maar misschien vreest Lukaku om te duur te worden als hij voor vijf jaar tekent. Als dan blijkt dat Everton niet in staat is de stap naar de Champions League te maken, wordt een overstap naar een absolute topclub moeilijk.”

Invloed van mama Lukaku?

De omslag van Lukaku blijft wel opmerkelijk, vooral door de uitlatingen van Raiola. Bij het bestuur van Everton zouden ze niet opgezet zijn met de publiekelijke verkondiging van hun spits dat hij niet zal verlengen. Volgens de Britse tabloid The Sun is binnen de bestuurskamers de moeder van de Rode Duivel de schuldige. Het is algemeen geweten dat zij een grote invloed heeft op haar zoon en zij zou de reden zijn dat Lukaku van gedacht is veranderd.

Koeman: “Fans gaan hem niet uitfluiten”

Ondertussen rijst de vraag hoe de fans zullen reageren op de laatste ontwikkelingen. Koeman maakt zich niet te veel zorgden daarover. “Ik denk niet dat ze hem zullen uitjouwen”, aldus de Nederlander op een persconferentie. “Als de speler zijn toewijding aan de club toont, zal het hem vergeven worden als hij iets fout doet op het veld. Iedereen kent de ambitie van Lukaku en zijn situatie. De uitlatingen in de pers veranderen niets aan zijn inzet voor de club.” Eerder liet de Nederlandse trainer wel weten dat hij niet opgezet was met de uitlatingen van zijn sterspeler.