Positie wordt nu echt onhoudbaar, fans laten zich opnieuw horen: “Wenger out”

Het tijdperk van Arsène Wenger bij Arsenal lijkt hoe langer hoe meer op zijn einde te lopen. Ondanks een spandoek met een steunboodschap haalden de tegenhangers van Wenger opnieuw de bovenhand. De positie van de Fransman wordt na de nieuwe nederlaag stilaan onhoudbaar.

Foto: EPA

Wenger staat al sinds 1996 aan het roer van Arsenal en leidde de club naar veel successen. De laatste jaren komen The Gunners echter steevast te kort voor de grote prijzen. Van 2006 tot 2013 pakte het geen enkele trofee, in 2014 en 2015 won het telkens zowel de FA Cup als de Community Schield. Het kan de honger van de ambitieuze achterban echter net stillen.

Zij willen de titel winnen en Europees meespelen, maar dat zit er al even niet meer. De laatste keer dat Arsenal de Premier League won dateert van 2004, in de Champions League wordt het nu al zes jaar op rij uitgeschakeld in de 1/8e finales. Dit seizoen kreeg het twee keer een 5-1 aangesmeerd door Bayern München. In de Premier League staat Arsenal momenteel vijfde. Nummer vier Liverpool heeft vijf punten meer, maar wel een match meer gespeeld. De titel is echter al lang gaan vliegen, leider Chelsea heeft al een geruststellende bonus van zestien punten op zijn stadsgenoot.

Foto: Photo News

Foto: REUTERS

Foto: AFP

Daarnaast hekelen de fans ook het feit dat de manager niet veel geld wil neertellen voor aanwinsten. Daardoor zag de club al enkele grote namen aan zijn neus voorbijgaan. Wenger zelf reageerde na de match op zijn toekomst. “Ik weet wat ik zal doen, en jullie zullen het snel weten.”